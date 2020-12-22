Представленные ярославской мэрией планы по реорганизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта вызвали у горожан недоумение и негодование. Критический накал превысил даже тот, что сопровождал внедрение в регионе в начале уходящего года новой схемы межмуниципальных и пригородных перевозок. Главное, чего не поняли люди, - зачем дробить удобные длинные маршруты и заставлять пассажиров ездить с пересадками.

Слишком много претензий

По словам представителей мэрии Ярославля, транспортные преобразования в городе пройдут в три этапа: начнутся в марте 2021 года и полностью завершатся в 2025 году. Уже сам отведенный на них временной промежуток указывает на то, что переформатирование задумано основательное.

Заденет оно прежде всего маршрутки и тех, кто ими пользуется. То есть почти всех горожан. Кроме того, что маршрутные автобусы будут переведены с так называемого нерегулируемого тарифа (когда стоимость проезда устанавливают сами владельцы автобусов) на регулируемый (цену билета определяет мэрия), подавляющее большинство маршрутов, по которым сегодня бегают ПАЗы и "газели", прекратят существование к середине июля будущего года. Из 31 маршрута останется всего пять. Но исключительно потому, что сроки действия разрешительных документов у этих перевозчиков заканчиваются позднее, чем у остальных.

- Сегодня у многих перевозчиков, к сожалению, главная задача - сбор выручки на линии. А поскольку примерно 30 процентов маршрутов у нас дублируются, между автобусами возникают гонки в борьбе за пассажиров. Это приводит к высокому уровню аварийности, - рассказывает об одной из проблем, заставивших власти приступить к перекраиванию транспортной карты, начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский. - Путем систематизации маршрутной сети и ее упорядочения мы эту конкуренцию между перевозчиками будем снижать.

По его словам, помимо распараллеливания маршрутов и перевода всего городского транспорта на регулируемый тариф, когда учитываются интересы льготников, реорганизация предполагает внедрение единой системы безналичной оплаты проезда и усиление контроля за соблюдением расписания движения. С последним, объясняют авторы проекта транспортной реформы, в городе сейчас просто беда: очень много поступает жалоб на то, что вечером маршрутки не дождаться: автобусы просто перестают совершать рейсы, когда пассажиропоток снижается.

Протяженные маршруты, которые сейчас выполняются по нерегулируемому тарифу, будут заменяться маршрутами с одной пересадкой"

- Слишком много претензий накопилось к частным перевозчикам, - говорит директор муниципального предприятия "Яргортранс" Виктор Толстиков. - Несоблюдение расписания, отсутствие предоставления льгот, неработающее навигационное оборудование, не позволяющее отследить наличие автобусов на маршруте, игнорирование скоростного режима. И это не весь перечень нареканий в работе маршрутных такси.

Успеть за час

Со сказанным не поспоришь: и в ДТП юркие маршрутки попадают часто, и вечером подчас подводят, особенно в нынешнее ковидное время, когда пассажиропоток даже днем серьезно упал. Но весь вопрос в том, а что же взамен...

Взамен будет подвергнута корректировке вся маршрутная сеть, а вместо привычных и в большинстве своем удобных маршруточных направлений появятся 23 новых - с мэрскими тарифами и со всеми льготами. Правда, какие именно это будут маршруты, не совсем ясно. Люди поняли лишь одно: такой радости, когда пассажир погрузился в автобус в одном конце города и, сонно поглядывая в окно, добрался до другого конца, с середины 2021 года у них не будет. На полпути им придется взбадриваться на остановках.

- Протяженные маршруты, которые сейчас выполняются по нерегулируемому тарифу, будут заменяться маршрутами с учетом одной пересадки. Но максимально удобной пересадки, - пообещал Сергей Волканевский.

Внятно объяснить, зачем надо дробить длинные маршруты, власти пока не смогли. Вместо этого они делают упор на внедрении бесплатного пересадочного тарифа, который позволит пассажирам в течение определенного промежутка времени без дополнительных затрат совершать пересадки с одного маршрута на другой. Разработчики новой маршрутной сети планируют ограничить этот промежуток 60 минутами. То есть чтобы заплатить за поездку в точку А один, а не два раза, пассажир за час должен успеть проехать половину пути и вскочить в следующий транспорт. Если ему ехать недалеко и недолго, это, очевидно, труда не составит, даже с учетом интервалов движения автобусов или троллейбусов. Но если путь долгий, а следующий транспорт останавливается не там, где первый, и ходит с большими интервалами, этот пересадочный тариф окажется фикцией.

"Снова ничего не обсудили с жителями, не представили конкретного плана"

- На основных направлениях акцент будет сделан на автобусах большого и особо большого класса, - продолжает Сергей Волканевский. - Интервальность по основным маршрутам в часы пик мы рассчитываем от семи до 12 минут - это оптимальный интервал, который позволит пассажирам удобно и оперативно совершать пересадку без видимой задержки. И сами маршруты будут состыкованы логистически, чтобы человеку не пришлось далеко идти.

Пресс-служба мэрии на сайте городской администрации рисует и вовсе идеальную картинку: "В 2020 году начата работа по созданию основных транспортных узлов города, пересадки станут короткими, быстрыми и простыми. Новая навигация и разделение маршрутов по направлениям сделает поиск нужного транспорта быстрым и легким. Общественный транспорт станет работать по принципу метро".

"Ярославль не Москва"

При этом, по данным управления городского пассажирского транспорта, сегодня на дорогах города ежедневно работают 845 единиц транспорта (в том числе 375 нерегулируемых маршруток), а с 21 июля 2021 года останется 703 единицы. Да, ПАЗы будут заменяться на большие автобусы, и общая вместимость всего городского транспорта, по расчетам, даже подрастет до 45 тысяч человек. Вот только для пассажиров в отличие от чиновников на первом месте стоит отнюдь не вместимость, а стоимость проезда и время ожидания на морозе и ветру на остановках. Как уменьшение количества автобусов будет способствовать работе по принципу метро, не понимают даже специалисты.

- Будут убраны 142 подвижные единицы. Как при этом сохранить интервалы движения и мобильность населения, я не знаю. Мне такие методы неизвестны, - говорит гендиректор Ярославского союза профессиональных перевозчиков Александр Болтовнин.

Горожане о таких методах тем более не знают, а потому даже создали петицию с требованием внести изменения в транспортную реформу и оставить маршрутки на дорогах. Ее подписали уже более трех тысяч человек.

"Ярославль не Москва, где автобусы ходят каждые две минуты. Маршрутки реально спасали нас уже на протяжении 20 лет... Порядок, конечно, нужен во всем, но отменять маршрутки не надо, особенно дальние, которые соединяют разные части города", "Данная реформа и отмена прямых маршрутов нарушает мои права потребителя и снижает качество уже имеющейся транспортной услуги", "Я хочу, чтобы оставили прежние маршруты. Живу в отдаленном районе, только на маршрутках можно уехать в город. Автобусы вечером и в выходные практически не ходят. Не хочу жить в гетто. Не хочу, чтобы нарушались мои права", "Снова ничего не обсудили с местными жителями, не представили конкретного плана. Никакой ориентированности на благополучие и комфорт людей. Решения, которые повлекут за собой кучу проблем, не должны быть приняты" - это лишь малая часть оставленных под петицией комментариев. Хочется надеяться, что власть их читает.

- Главный аргумент, который приводится в доказательство необходимости реформ, - то, что маршрутки не возят льготников. Но частные перевозчики уже несколько раз обращались в мэрию с предложением возить льготные категории - им отказали, - поясняет Александр Болтовнин.

Руководитель союза профессиональных перевозчиков недоумевает, почему под удар попали все частные перевозчики, а не отдельные нарушители.

- У нас абсолютное большинство перевозчиков работают без замечаний, - уверен Александр Болтовнин. - Если есть претензии к конкретным маршрутам, надо их высказать. И наказать не всех, а именно тех, кто нарушает. Ведь некоторые еще не выплатили долги перед банками и лизинговыми компаниями за автобусы, купленные во время предыдущей модернизации общественного транспорта, когда предыдущий мэр требовал приобретать красные машины. Что им теперь делать, я не понимаю.

Кстати, сегодня в муниципальном транспорте Ярославля поездка стоит 28 рублей, а в нерегулируемых маршрутках - 26-30, что даже создает определенную конкуренцию муниципалам. Какова будет стоимость билетов, когда конкуренции не станет, - вопрос тоже не последний.

Комментарий

Виктор Волончунас, экс-мэр Ярославля, заместитель председателя Ярославской областной думы:

- Корректировку маршрутной сети надо, наверное, проводить. Но надо учитывать и мнение ярославцев, которые хотят, чтобы эта сеть была удобной. Сейчас не 2001 год, когда у нас был кризис транспорта и нам было очень тяжело из него выбираться. Сегодня мы имеем такой фундамент, который необходимо использовать для постройки нового, более комфортного здания. Надо все делать "от земли", чтобы людям было не обидно за ту работу, которую проводит власть. Мы будем держать под контролем процесс реорганизации маршрутной сети и в феврале вернемся к этому вопросу, чтобы выяснить, какие шаги наработаны. Должны быть конкретные расчеты, цифры эффективности, неэффективности, убыточности и так далее.