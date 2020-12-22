С 1 января в России вступят в силу новые противопожарные правила, которые поставят вне закона шлагбаумы и другие ограждающие конструкции, способные помешать проезду пожарной техники. К примеру ворота, открывающиеся с пульта, нужно будет демонтировать или менять принцип их работы. Как это повлияет на Москву, где шлагбаумами закрыты тысячи дворов и город даже выделяет желающим их установить субсидии? Выяснял корреспондент "РГ".

Открывай ворота

Пожалуй, больше всего шлагбаумов в центре столицы - в префектуре ЦАО "РГ" рассказали, что ими огорожено 1878 дворов. Закрывать свои дворы от чужих машин жители центра начали еще в 1990-е, причем зачастую делали это нелегально. Все нюансы столичные власти прописали только в 2013 году - тогда вышло постановление N 428-ПП, которое регламентируют установку шлагбаумов в Москве до сих пор. Одно из обязательных требований документа - обеспечить возможность проезда спецслужб, от "скорой помощи" до мастеров по ремонту лифтов.

Сделать это просто - с помощью кнопки на шлагбауме можно связаться с консьержем или круглосуточной диспетчерской службой, которая удаленно откроет проезд. В том, что пропустить машину действительно просят пожарные или полицейские, диспетчеры убедятся с помощью видеокамеры. Адвокат Наталья Тарасова объяснила "РГ", что таких шлагбаумов новые противопожарные правила не коснутся - они ведь и так не мешают проезду спецтехники.

"По сути, нововведения коснутся только домов, которые оборудованы шлагбаумами без связи с диспетчерами и с индивидуальными чипами, - говорит она. - Им придется переустанавливать шлагбаумы, например, менять на те, которые можно легко снять при необходимости. Другой вариант - обеспечивать пожарных чипами, но на практике это будет довольно проблематично. Вероятно, какие-то дома и вовсе откажутся от шлагбаумов, так как иначе им будет грозить штраф".

Решение об установке шлагбаума жители должны принять на общедомовом собрании

Впрочем, шлагбаумы без диспетчеров в столице встречаются крайне редко, и зачастую они нелегальные. С ними столичные власти боролись и раньше - такие запирающие устройства в разных районах демонтируют каждый год. В ноябре, к примеру, незаконный шлагбаум убрали в Савеловском районе у жилого дома N 16 по Вятской улице. Госинспекция по недвижимости нашла его во время проверки в Северном округе столицы. "Всего с начала года в Москве демонтировано 842 некапитальных объекта общей площадью 375 тысяч квадратных метров - к ним относятся парковки, шлагбаумы, парковочные столбики и прочие барьеры", - рассказал "РГ" глава ведомства Владислав Овчинский.

100 тысяч на шлагбаум

Напомню, потребность в отдельном постановлении мэрии по поводу шлагбаумов в 2013 году возникла из-за внедрения в городе платной парковки. Многие автомобилисты, не желая платить за стоянку, начали парковаться во дворах, что вызвало недовольство местных жителей. В 2015 году столичные власти начали выделять субсидии на установку шлагбаумов - сначала давали по 50 тысяч рублей на одно устройство, претендовать могли только жители районов в зоне платной парковки. Но в 2018 году с ростом цен размер субсидии увеличили вдвое до 100 тысяч рублей, а право на ее получение дали всем жителям "старой" Москвы. Уже в этом году ставить шлагбаумы за счет города смогли и жители ТиНАО. К тому же субсидии сейчас можно получить авансом, а не по факту установки шлагбаумов - поэтому больше не нужно собирать деньги с соседей, а потом раздавать их обратно.

Согласованием установки шлагбаумов занимаются советы депутатов муниципальных округов. Жителям нужно лишь провести общедомовое собрание, где минимум две трети их соседей одобрят появление ограждающих устройств. Еще понадобится технический проект - на схеме двора нужно отметить, где именно планируется поставить заграждения. Обычно их хватает два-три на двор. Субсидию можно получить на каждое устройство. Также сразу на собрании стоит решить и другие детали - например, определиться с видом и характеристиками шлагбаумов. Этих устройств на рынке множество - есть прочные антивандальные, есть обычные пластиковые, с подсветкой и без и т.д.

Глава муниципального округа Проспект Вернадского Александр Сухоруков рассказал "РГ", что в их районе хотя и нет платных парковок, но шлагбаумы жители ставят часто. "Из-за платных парковок в центре приезжие из области, других районов оставляют свои машины у нас и едут дальше на метро, - говорит он. - Жители с помощью шлагбаумов защищаются, им становится негде парковаться и происходят конфликты с приезжими, доходит до драк. Мы стараемся помочь с установкой шлагбаумов, подсказываем, на что обратить внимание".

По словам Сухорукова, главная проблема, с которой сталкиваются желающие установить шлагбаум - проведение общедомового собрания. Провести его по закону, то есть собрать больше половины жильцов вместе, бывает крайне сложно, и энтузиазм активистов угасает уже на этом этапе. Впрочем, скоро все может измениться - благодаря платформе "Электронный дом" жители сотен домов уже получили возможность проводить собрания онлайн. С 25 января такой инструмент появится у всех без исключения, поэтому решать вопрос со шлагбаумами станет гораздо проще.

Кстати

Полезные адреса

Увидеть подробную инструкцию по установке шлагбаума в московском дворе можно на сайте mos.ru - там подробно расписаны все шаги и разобраны различные ситуации, которые могут возникнуть в том или ином случае. Провести электронное общедомовое собрание можно с помощью сайта ed.mos.ru - там же легко узнать, есть ли у вашего дома такая возможность уже сейчас.

Тем временем

Позиция МЧС

Нововведения, касающиеся норм регулирования проезда спецтранспорта в российские дворы, детально прописаны в новых правилах противопожарного режима. Они вступают в силу с 1 января, и там четко указано, что все шлагбаумы и любые другие преграды при подъезде пожарной спецтехники должны быть заблаговременно разблокированы. Этот нюанс накануне журналистам разъяснил начальник профильного департамента МЧС России Ринат Еникеев. Дело в том, что у пожарных есть нормативы прибытия на тушение и важна каждая секунда.

Это не значит, конечно, что все установленные шлагбаумы на придворовых территориях с 1 января начнут сносить. Генерал Еникеев четко артикулировал: шлагбаумы ставьте! Запретов на них нет. Но... Надо выстроить систему так, чтобы была возможность подъема рамок еще до прибытия пожарных. Если в каких-то дворах это требование выполнено не будет, то МЧС будет требовать демонтировать не соответствующие нормам устройства, либо придется их ломать и сносить прямо во время экстренного вызова, а владельцы потом через суд получат еще и нешуточный штраф до 200 тысяч рублей.

Подготовил Тимофей Борисов