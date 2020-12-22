Сильный снегопад накроет среднюю полосу России

В конце недели Центральный федеральный округ накроет сильный снегопад, который принесет активный циклон с Западной Европы, сообщается на сайте Гидромецентра РФ.

Ожидаемое время прихода непогоды - 25-26 декабря. Так, днем 25-го сильный снегопад ожидается в Москве, Ярославской, Московской, Владимирской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой областях. На следующий день снегопад продолжится, но пройдет он уже местами.

Общий прирост осадков составит 10-25 см. Как ожидают метеорологи, выпавший в эти дни снег останется лежать до Нового года.

Из-за оттепели в начале последней полной недели декабря высота снежного покрова уменьшилась с 15 до 5 см, согласно данным метеостанции на ВДНХ.