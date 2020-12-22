В Калуге оценили капремонт школы № 3

22 декабря заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов посетил школу № 3 и оценил итоги капитального ремонта.

В рамках проекта "Старым школам - новую жизнь", разработанного по предложению депутатов Городской Думы, в 2020 году был завершен ремонт фасада, кровли и инженерных коммуникаций. Фасад выкрашен в несколько различных оттенков, проведен косметических ремонт кабинетов и помещений школы. Завершен ремонт спортивного зала. Также в планах у руководства школы обустройство внутреннего дворика для проведения линеек и оснащение классов новой электронной техникой.

"Выполнен большой объем работ, претензий по качеству нет, - отметил Александр Иванов. - Спортивный зал не ремонтировался боле тридцати лет, теперь работы по его ремонту завершены, и ученики могут заниматься физкультурой в комфортных условиях. Кроме того приведены в порядок все санузлы".

"На ремонт нам было выделено 11 миллионов рублей. За счет этих средств была полностью заменена кровля и чердачные перекрытия, отремонтирован фасад,- уточнил директор школы Валерий Бунеев. - Завершился ремонт буквально за неделю до начала нового учебного года. Качеством работ я очень доволен. Было дополнительно выделено порядка 5 миллионов рублей на ремонт спортзала, раздевалок, замену электропроводки к наружному освещению зданию и обустройство водостоков. Также нам было выделено 500 тысяч рублей на системы безопасности и видеонаблюдения. Огромную помощь нам оказал депутат по нашему избирательному округу - Александр Иванов, регулярно предоставляющий школе материальную помощь".