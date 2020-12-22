В Калуге выбрали членов Молодежной палаты при Городской Думе

Завершен конкурсный отбор членов третьего созыва Молодежной палаты при Городской Думе Калуги. В основной состав вошли 25 человек, представители студенчества и рабочей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Все кандидаты, не вошедшие в основной состав палаты, будут включены в кадровый резерв. Присягу избранные члены палаты примут уже в начале нового 2021 года.

Каждый из кандидатов представил конкурсной комиссии свой проект, посвященный реализации инициатив калужской молодежи. Это были проекты по развитию благотворительности и волонтерского движения, помощи людям с ограниченными возможностями и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, защите домашних животных, сохранению экологии и памятников истории и культуры родного края, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.

Молодежная палата при Городской Думе была образована в 2014 году, она является консультативно-совещательным органом по вопросам подготовки и анализа нормативных правовых актов муниципального образования "Город Калуга" в сфере молодежной политики и вопросов, имеющих важное значение для молодежи.