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22.12.2020 16:55
Рубрика: Общество

В Москве открылась новая выездная служба Центра паллиативной помощи

Текст: Любовь Проценко

Четырнадцатая по счету выездная паллиативная служба Москвы расположится в здании поликлиники № 69 (филиал № 2) на улице Плющева, д. 20. Она будет обслуживать часть Восточного и Юго-Восточного административных округов.

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В работе выездных специалистов запланированы первичные и повторные приемы врачей, сестринские визиты для контроля за выполнением назначений доктора, проведения перевязок, обучения уходу родственников. Пациенты смогут также получать на дому необходимые рецепты.

- Год назад я возглавил первую выездную паллиативную службу в Новой Москве - "Вороново". А в декабре переведен на службу сюда, в Перово. Сейчас в нашей команде два врача, в планах - довести их количество до четырех. А еще есть четыре медсестры и два администратора, - рассказал Роман Вдовин, заведующий выездной паллиативной службой в Перово.

По мере необходимости консультировать родственников будут социальные работники Центра паллиативной помощи. К ним можно обратиться за помощью в оформлении инвалидности и получении лекарств, медпрепаратов и приспособлений. например, респираторного оборудования или инвалидных колясок.

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Выездная паллиативная служба будет обслуживать всех, кто нуждается в оказании паллиативной помощи, независимо от диагноза.

Раньше здесь работала выездная службы, расположенная на улице Двинцев, д.6. Теперь специалисты смогут быстрее добираться к пациентам и, соответственно, чаще у них бывать. Еще один плюс - служба находятся в здании поликлиники № 69. Паллиативные пациенты, которые прикреплены к ней, смогут просто прийти и встать на учет. Пожилые люди не очень дружат со смартфонами и компьютерами. Родственники пациентов для удобства, конечно, могут отправить документы по электронной почте, но пожилым людям чаще по-прежнему комфортнее принести бумаги и все сделать очно.

Справка "РГ"

Центр паллиативной помощи - государственное бюджетное медико-социальное учреждение. В структуру Центра, помимо главного стационара, входит 8 филиалов-хосписов, в которых оказывается помощь взрослым, и Первый московский детский хоспис. Центр оказывает помощь как в стационарах, так и на дому - выездными службами.

Телефон координации Центра паллиативной помощи - 8 499 940 19 48. Звонки по нему бесплатны, принимаются круглосуточно.

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