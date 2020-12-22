В Воронеже предложили выкупить и установить пугающий памятник Аленке

Опрос горожан по поводу возможной установки арт-объекта запустила мэрия в столице Черноземья. Местный предприниматель предложил выкупить "Аленку", которую недавно установили в Нововоронеже и вскоре демонтировали на фоне хайпа в соцсетях.

Металлическую фигуру женщины - легендарной основательницы села Новая Аленовка - изваяли в честь его 250-летия. Памятник был сделан на частные средства. Его альтернативная красота сразу привлекла внимание интернет-пользователей. Под прессом общественного мнения "Аленку" сняли с постамента и отправили на склад. Однако просто так забыть объект, прославивший Нововоронеж на всю страну (прежде главной достопримечательностью города была атомная станция), не удастся.

Как сообщили в пресс-службе администрации Воронежа, из других городов, регионов и "чуть ли не стран" поступают десятки запросов от желающих приютить злополучный монумент.

- Арт-объект очень неоднозначный, откровенно спорный. Он вызвал бурную реакцию. Будут ли воронежцы рады появлению "Аленушки" где-то на городских улицах? Сильно сомневаюсь, но в любом случае надо спрашивать у горожан. По моему глубокому убеждению, только их оценку нам следует принимать во внимание, - отметил мэр Вадим Кстенин.

По его поручению в группе "Администрация Воронежа" в социальной сети "ВКонтакте" запустили опрос на тему переноса памятника. Проголосовать можно в течение месяца. Если горожане одобрят появление "Аленки" на общедоступной территории, власти поищут подходящее место.