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22.12.2020 21:21
Рубрика: Экономика

Чем хорош "доходный дом"

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя № 290(8344)

Первый в России проект по съему жилья с господдержкой запустили в столице Черноземья. Поселиться в "доходном доме" и получить скидку по арендной плате смогут медики и педагоги, а также молодые семьи.

Фото: iStock
Платежи по ипотеке приблизились к арендной плате за квартиру

До сих пор арендные дома имелись только в Москве. Снять в них квартиру с полной отделкой, мебелью и бытовой техникой можно на срок от 11 месяцев. Цены несколько выше рыночных. Оператор проекта - ДОМ.РФ - объясняет это тем, что жильцам доступны дополнительные услуги: видеонаблюдение, консьерж, выгул животных, клининг, мелкий ремонт.

Аналогичные условия теперь предусмотрены и в Воронеже. ДОМ.РФ выкупил у застройщика 165 квартир и 40 мест на подземной парковке. В ЖК есть детсад и детская поликлиника, рядом в 2022-м откроют спорткомплекс. Снять можно квартиры разной площади - от 20-метровых студий до трешек по 85 "квадратов". Дизайн в них тот же, что и в арендных домах в Москве. А вот качество отделочных материалов и мебели - даже лучше, заявил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов. По его словам, арендное жилье становится все более актуальным: клиент получает массу сервисов, а главное - не испытывает неудобств, связанных с ремонтом. Ставки аренды в Воронеже начинаются от 14,6 тысячи рублей в месяц (за мини-студию). Предполагается, что такие квартиры заинтересуют людей 20-40 лет. Каждый четвертый жилец получит субсидию.

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