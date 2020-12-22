Власти: Москвичей не штрафуют за посещение ресторанов после 23:00

Москвичей, которые посещают рестораны после 23:00 вопреки указу мэра столицы, не штрафуют. Наказание может быть наложено только за нахождение в общественном месте без масок и перчаток и несоблюдение социальной дистанции, если такое нарушение будет выявлено. Об этом рассказал начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

Он объяснил, что наказание за нарушение указа мэра предусмотрено только для самих кафе и ресторанов - работающие после 23:00 организации привлекаются к административной ответственности.

"Большинство организаций, подпадающих под данный запрет, добросовестно соблюдают данное требование, - цитирует Данчикова ТАСС. - Из всех организаций, проверенных на предмет соблюдения установленного режима работы, в 10% случаев выявлены нарушения: юридические лица продолжали обслуживать посетителей после 23:00".

Напомним, с 13 ноября столичным кафе, барам, ночным клубам и другим развлекательным заведениям запрещено принимать гостей с 23:00 до 6:00. Этот запрет будет действовать и в новогодние праздники. Такая мера направлена на борьбу с распространением коронавируса.