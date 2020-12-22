Врач посоветовала отказаться от Деда Мороза и Снегурочки на Новый год

Родителям в этом году лучше всего отказаться от приглашения на дом Деда Мороза и Снегурочки. Такой совет дала главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Она напомнила, что в Москве из-за пандемии коронавируса многие организации предлагают заказать на дом Деда Мороза и Снегурочку, у которых имеются антитела к COVID-19. Увы, "безопасные" зимние волшебники от инфекции не уберегут. По словам врача, гости заглядывают не в одну квартиру и общаются с большим числом людей.

Вирус, подчеркивает Сметанина, может остаться на одежде и рукавицах. Потому нужно несколько раз подумать, прежде чем звать в гости Деда Мороза и Снегурочку.