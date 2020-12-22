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22.12.2020 08:52
Рубрика: Экономика

Все ангиографические комплексы в Москве объединены в цифровом пространстве

Текст: Любовь Проценко

В столице завершено подключение ангиографических комплексов к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Всего к цифровому сервису подключено 53 ангиографических комплекса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Теперь все ангиографические комплексы, позволяющие определять болезни сердечно-сосудистой системы, подключены к ЕРИС. Результаты всех ангиографических исследований поступают в единый цифровой архив: медицинское изображение, описание и протокол можно получить в день проведения операции. Это позволит врачам быстрее получать информацию об истории болезни, оптимизировать планирование операций, повысить качество диагностики, сократить время вмешательства и минимизировать риски для пациента. Кроме того, с помощью сервиса можно проводить аудит всех вмешательств", - заявила она.

Примерно каждому двадцатому пациенту, которому выполнялась КТ- или МРТ-ангиография, необходимо проведение эндоваскулярной операции. Хирургическое вмешательство проводится в отделениях рентгенэндоваскуляторных методов диагностики и лечения в московских больницах по полису ОМС. При планировании операций рентгенохирургам (сосудистым хирургам) и кардиологам-аритмологам необходимо иметь возможность получить быстрый и простой доступ к полной истории лучевых исследований пациентов. Это становится возможным благодаря ЕРИС ЕМИАС - единому цифровому пространству, в котором специалисты могут получить результаты ранее проведенных исследований.

"В основе любого решения об оперативном вмешательстве ретгенохирургов лежит визуализация сосудистого русла. Нередки случаи, когда исследования выполняются в одном учреждении, а на экстренную операцию пациент попадает в другую. Обеспечить высокую скорость передачи информации, от которой зависит тактика врача, могут только информационные технологии", - отметил Дмитрий Скрыпник, главный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Департамента здравоохранения Москвы, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Городской клинической больницы имени И.В. Давыдовского.

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