Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на восемь километров

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до восьми километров.

"Пепловый шлейф протянулся на 42 километра к северо-востоку от Шивелуча", - сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT)

Исполину присвоен самый высокий - "красный" - код авиационной опасности.

По данным регионального МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах края не зафиксировано.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.