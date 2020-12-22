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22.12.2020 11:26
Рубрика: Экономика

На Дальнем Востоке выявлено 3,3 млн гектаров свободных сельхозземель

Текст: Марина Трубилина
На Дальнем Востоке выявлено более 3,3 млн гектаров свободных и неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

За 2,5 года агентство провело инвентаризацию 4 652 тысяч га земель сельхозназначения в шести дальневосточных регионах - Приморье, Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской области, Бурятии и Еврейской автономной области. По поручению президента РФ Владимира Путина агентство находит некадастрированные сельхозучастки, ставит их на кадастровый учёт и затем предоставляет в аренду инвесторам.

Фото: Андрей Огородник/ТАСС
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В итоге было выявлено 3389 тысяч га свободных и неиспользуемых по назначению земель. В их числе 2 439 тысяч га, не поставленных на кадастровый учет; 433 тысячи га неиспользуемых земель, находящихся в аренде, 241 тысяча га неиспользуемых земель, находящихся в собственности.

В частности, в Приморском крае была обнаружена 621 тысяча га свободных и неиспользуемых земель сельхозназначения, в Амурской области 476 тысячи га, в Забайкальском крае 1063 тысячи га, в Еврейской АО - 308 тысяч га, в Хабаровском крае 66 тысяч га, в Бурятии 643 тысячи га.

Эту информацию предполагается объединить в единую базу данных. "Сейчас на сопровождении Агентства находится более 20 приоритетных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства с совокупной потребностью в земельных ресурсах 3 271 тысячи га. Инвесторам уже передано земельных участков общей площадью 35,1 тысячи га. До конца года планируется к передаче дополнительно 71 тысячи га в Забайкальском крае", - пояснил директор департамента инвестиционных проектов АНО АПИ Абсамат Джанбориев.

Агентство совместно с региональными правительствами содействует в проведении мелиоративных работ земель сельхозназначения и содействует вводу сельхозземель, находящихся в аренде, но неиспользуемых по назначению, в хозяйственный оборот.

По данным агентства, мелиоративные работы увеличивают урожайность земель и повышают инвестиционную привлекательность проектов. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции в размере около 450 млрд рублей, а также приведет к созданию около 21 тысячи рабочих мест. Инвестиции в агропромышленный комплекс стимулируют рост смежных отраслей, в том числе производство семян и удобрений, производство запчастей и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, развитие организаций по проектированию и строительству мелиоративных сетей, добавляет Джанбориев.

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