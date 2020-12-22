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22.12.2020 14:45
Рубрика: Власть

Трутнев заявил о сильном сокращении оттока населения с Дальнего Востока

Текст: Сергей Тихонов

Отток населения с Дальнего Востока еще не остановлен, но уже сократился в четыре раза: если в 2013 году регион покинуло около 45 тысяч человек, то в прошлом только 10,5 тысячи человек. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на онлайн-форуме "ДФО-2020".

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По его словам, дело здесь не только в суровых климатических условиях. "Для того чтобы полностью решить проблему, нужно обеспечить людей работой. Нужно создавать рабочие места", - сказал Трутнев.

В качестве яркого примера он привел ситуацию с многочисленными стройками в регионе, проводимыми даже государственными компаниями, на которых трудятся в основном выходцы из бывших союзных республик и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а не местные жители. Доля иностранных рабочих на стройках - около 80%, сообщил Трутнев.

Он подчеркнул, что совместно с Минвостокразвития сейчас прорабатывается предложения о предоставлении преференций для компаний, которые будут привлекать работать на стройки жителей России. Одновременно с этим планируется поэтапно заставлять компании, предпочитающие использовать дешевый труд иностранных рабочих на стройках, начинать платить за это.

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"Конечно, это не касается уже запущенных проектов. Подобное решение изменило бы их экономику, ухудшив инвестиционные условия. Но для новых проектов мы вполне в состоянии принять такое решение", - добавил вице-премьер.

Также для снижения оттока населения из региона, по мнению Трутнева, необходимо повысить условия жизни на Дальнем Востоке, в первую очередь качество здравоохранения и образования, благоустроить города и заняться состоянием дорог.

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