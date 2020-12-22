Трутнев заявил о сильном сокращении оттока населения с Дальнего Востока

Отток населения с Дальнего Востока еще не остановлен, но уже сократился в четыре раза: если в 2013 году регион покинуло около 45 тысяч человек, то в прошлом только 10,5 тысячи человек. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на онлайн-форуме "ДФО-2020".

По его словам, дело здесь не только в суровых климатических условиях. "Для того чтобы полностью решить проблему, нужно обеспечить людей работой. Нужно создавать рабочие места", - сказал Трутнев.

В качестве яркого примера он привел ситуацию с многочисленными стройками в регионе, проводимыми даже государственными компаниями, на которых трудятся в основном выходцы из бывших союзных республик и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а не местные жители. Доля иностранных рабочих на стройках - около 80%, сообщил Трутнев.

Он подчеркнул, что совместно с Минвостокразвития сейчас прорабатывается предложения о предоставлении преференций для компаний, которые будут привлекать работать на стройки жителей России. Одновременно с этим планируется поэтапно заставлять компании, предпочитающие использовать дешевый труд иностранных рабочих на стройках, начинать платить за это.

"Конечно, это не касается уже запущенных проектов. Подобное решение изменило бы их экономику, ухудшив инвестиционные условия. Но для новых проектов мы вполне в состоянии принять такое решение", - добавил вице-премьер.

Также для снижения оттока населения из региона, по мнению Трутнева, необходимо повысить условия жизни на Дальнем Востоке, в первую очередь качество здравоохранения и образования, благоустроить города и заняться состоянием дорог.