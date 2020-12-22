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22.12.2020 22:10
Рубрика: Общество

Обыкновенное чудо

Тысячи людей рисуют ледовые открытки на реках и озерах в память об одиноком художнике
Текст: Елена Павлова ("Амурская правда")
Российская газета - Неделя № 290(8344)
"Бесценно это мастерство - вселять надежду, веру. Спасибо вам за волшебство, наш дедушка Валера!" Огромная ледовая открытка с этими строчками, нарисованная в селе Новотроицкое, заставила плакать всю Амурскую область. Она - и еще 80 новогодних рисунков, которые один за другим, как в сказке, появились на замерзших речках, озерах и водохранилищах.
Жители города Сковородино, рядом с которым проходит нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан", вышли на лед озера, чтобы подарить людям радость, как это делал Валерий Мельников. Фото: ampravda.ru Жители города Сковородино, рядом с которым проходит нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан", вышли на лед озера, чтобы подарить людям радость, как это делал Валерий Мельников. Фото: ampravda.ru
Жители города Сковородино, рядом с которым проходит нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан", вышли на лед озера, чтобы подарить людям радость, как это делал Валерий Мельников. Фото: ampravda.ru

Впервые за долгие месяцы жителей Приамурья волнует не только оперативная сводка по коронавирусу - люди устали бояться и вышли на лед, чтобы отдать дань памяти народному художнику Валерию Мельникову. При жизни он радовал своей душевной открыткой на льду Хомутины, а после смерти объединил область и вернул тысячам людей веру в настоящее чудо.

Игрушку сделали на льду семьи Мухиных, Вороновых, Ершовых из приграничного села Поярково. "В честь добрых дел и памяти Валерия Мельникова", - написали друзья. Фото: ampravda.ru

История Валерия Мельникова из амурского села Марково - история человека, который прожил обычную жизнь, а ушел из жизни обычным волшебником. Одинокий пенсионер, 20 лет назад потерявший слух, не потерял любовь к жизни и к людям. "Я выжил, чтобы создавать прекрасное", - говорил о себе Валерий Константинович и подтверждал эти слова. Смыслом его жизни стала ледовая открытка.

Чтобы присоединиться к конкурсу, жителям маленького поселка Норск пришлось уехать за семь километров от села - только там они нашли водоем с гладким снегом. Героем открытки стал снеговик Олаф из диснеевского мультика "Холодное сердце" и волшебница-зима, посыпающая его снежинками. Рисовали в 40-градусные морозы, согреваясь у костра. Фото: ampravda.ru

Каждый год, в морозы и метели, он брал лопату, шел на Хомутину и рисовал на льду - просто, чтобы люди улыбались. Открытка стала зимним брендом Амурской области, а Валерий Мельников - амурским Дедом Морозом. В октябре пенсионер заболел коронавирусом. Три недели врачи боролись за жизнь народного волшебника, но чуда не произошло.

Чудеса начались позже. Как только окреп лед, на Хомутине появился огромный снежный Дед Мороз с лопатой. Это известный художник и скульптор Алексей Сидоров по просьбе газеты "Амурская правда" создал открытку в память о Валерии Константиновиче. "Мы рисовали, на мосту останавливались машины, люди нам кричали: "Спасибо за открытку!" - признавался Алексей Сидоров. Душевный рисунок облетел всю область и попал в главные СМИ страны - теперь плакала не только Амурская область, а миллионы людей по всей России.

Чудеса должны продолжаться - решила "Амурская правда" и объявила конкурс открыток "Чудеса на льду". Спустя неделю, когда счет открыток пошел на десятки, стало понятно: это уже не просто конкурс - это настоящее народное движение. Рисуют все: пенсионеры, спортсмены и врачи, школы и детсады, друзья и соседи. Рисуют в минус 45, жгут костры, согреваются чаем и добротой сердец. В этой чудесной новогодней истории точно нет и не будет победителей и проигравших - победили все.

Активисты города Тында нарисовали громадную открытку на искусственном газоне стадиона столицы БАМа. Размер снежной картины - 45 на 90 метров. Северяне делали новогодний рисунок четыре дня, не помешали исполнить задуманное даже лютый мороз и порывистый ветер. Всего столица БАМа нарисовала четыре душевные открытки на льду. Фото: ampravda.ru
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