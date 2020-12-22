В Чите нашли тайник с восемью тысячами доз наркотиков

В Забайкальском крае полицейские обнаружили тайник с крупной партией наркотиков, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, четверо жителей Читы организовали оптовую поставку героина из другого региона. Запрещенные вещества они расфасовывали и продавали, в том числе через оборудованные тайники-закладки.

В одном из таких мест оперативники обнаружили шесть свертков с героином общим весом около двух килограммов. Это примерно восемь тысяч одноразовых доз.

Всех подозреваемых задержали. Трое из них арестованы, один отпущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК РФ).