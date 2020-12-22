В Хабаровске без тепла и воды остались школа, детсад и 16 домов

В Хабаровске из-за повреждения на теплотрассе без горячей воды и отопления остались школа, детский сад и 16 жилых домов.

Инцидент уже проверяет городская прокуратура, которая оценит обоснованность отключения объектов и состояние инженерных сетей, сообщается на сайте краевого ведомства.

По данным пресс-службы администрации Хабаровска, ночью во вторник произошел порыв трассы диаметром 20 сантиметров.

"Специалисты "Тепловых сетей" оперативно выехали на место аварии, раскопки длились около трех часов. Завершается замена поврежденного участка трубопровода. В ближайшее время начнется заполнение систем горячей водой, подачу тепла возобновят в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.