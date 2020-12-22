В Южно-Сахалинске столкнулись пожарная машина и микроавтобус

Сегодня утром в Южно-Сахалинске столкнулись микроавтобус Mitsubishi Delica и пожарная машина.

Момент столкновения запечатлела уличная камера. Авария произошла рядом с перекрестком проспекта Мира и улицы Пограничной возле автобусной остановки. Как уточнили в региональном МЧС, пожарные двигались с учебных занятий.

Судя по кадрам, двигавшийся по левой полосе микроавтобус при появлении спецавтомобиля попытался уйти вправо. Машина спасателей при движении по "встрече" тоже стала уходить от удара в сторону обочины. По предварительным данным, никто не пострадал.

Чудом остались целы пассажирский автобус и иномарка, которые двигались навстречу пожарным и успели избежать удара.

Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.