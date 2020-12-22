Всего 1 процент россиян проведет новогодние каникулы за границей

Всего 1 процент россиян, по данным социологического исследования банка "Открытие", планирует провести новогодние каникулы за границей. При этом 60 процентов вообще откажутся от каких-либо поездок, опасаясь проблем с коронавирусом, и останутся отдыхать дома.

Большинство тех, кто планирует остаться дома, живут на Дальнем Востоке (70 процентов) и в Сибири (68 процентов). В Москве и Московской области оставаться дома на новогодние праздники планируют лишь 48 процентов опрошенных. 18 процентов собираются провести новогодние праздники в Москве, но за пределами дома - в пригороде или на даче.

Отправиться на Новый год в родной город, чтобы проведать родных и близких, хотят 11 процентов россиян. Наиболее часто такой вариант выбирали жители Урала (18 процентов), а также Московского региона и Северного Кавказа (по 15 процентов). Еще 7 процентов жителей регионов и 15 москвичей проведут новогодние каникулы на даче, а 2 процента хотят поехать на отечественные горнолыжные курорты.