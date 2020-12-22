Более 5000 квадратных метров аварийного жилья расселили в столице Мордовии в этом году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего же по республике к январю будет расселено 8600 "квадратов" отслужившего свое жилищного фонда, где проживают 700 человек.

Как рассказали "РГ" в мэрии Саранска, в столице региона новоселье справили 485 человек. Ольга Истратова и ее маленький сын Сема уже обжились в новенькой светлой "трешке" на улице Первой набережной. Благо, тратиться на ремонт не пришлось: в квартире уже имелась отделка, а также сантехника. Еще недавно их домом был старый барак на окраине. Готовятся к новоселью и участники муниципальной программы переселения в городе Инсаре: для них здесь завершается возведение трехэтажного дома . Квартиры в нем получат жильцы соседних домов N 86 и 90. То есть привычный район новоселам менять не придется. Сейчас люди с нетерпением наблюдают за ходом строительных работ прямо из окон. Осталось совсем немного. Для переселенцев из аварийного жилого фонда в Инсаре уже построено три новых дома, а всего планируется возвести пять. В результате жилищные условия улучшат 64 семьи.