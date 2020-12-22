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22.12.2020 21:40
Рубрика: Общество

Сорняк под присмотром

Нейросеть бьется за урожай
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Искусственный интеллект и космические технологии намерены применить для повышения урожайности ученые Пермского федерального исследовательского центра (ФИЦ) УрО РАН. Он создан в рамкам нацпроекта "Наука". Эти передовые методы позволят крупным агрохозяйствам снизить затраты на 20-30 процентов. К примеру, нейросеть будет выявлять места концентрации сорняков.

- Данные о ситуации на полях мы получаем со спутника или с беспилотника, - говорит Денис Фомин, заведующий лабораторией прецизионных технологий пермского ФИЦ. - Их анализирует система искусственного интеллекта, уже обученная на поиск сорняков. Она оценивает, где их больше, сообщает об этом оператору, который направляет туда опрыскиватель, также завязанный в нейросеть. И он точечно применяет гербициды, обходя непораженные сорняками места.

Фото: iStock
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Эта схема была уже отработана при внесении удобрений. Данные со спутника или беспилотника передавались оператору, и тот раздавал подкормку туда, где фиксировалась низкая продуктивность сельхозкультур. Причем погрешность внесения не превышает двух сантиметров.

- Мы работаем с десятками сортов зерновых культур и трав, - говорит Фомин. - После получения данных и проведения химических анализов составляется меню для растений. В нем указано, какие подкормки следует вносить, в каком объеме и где.

Многие руководители агрохозяйств заинтересовались работой ученых ФИЦ и намерены применить их разработки у себя.

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