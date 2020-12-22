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22.12.2020 22:30
Рубрика: Общество

Йога для жизнелюбов

Как в регионах обновляются дома культуры
Текст: Олег Корякин (Казань) , Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Дом культуры в райцентре Белгородской области превратился в трансформер для молодежи, а в Казани заработала компьютерная "скорая помощь" для пенсионеров. Все это стало возможным благодаря федеральному проекту "Культурная среда" нацпроекта "Культура".

Замдиректора казанского Культурного центра "Московский" Полина Викторова не нарадуется: "Преобразился наш ДК и внешне, и по содержанию. Появился ресепшен, где с 9 утра до 21 вечера встречают посетителей и отвечают на любой вопрос. Работает бесплатный коворкинг. Центр никогда не пустует, люди здесь чувствуют себя как дома, чуть ли не в тапочках ходят. Приходят к нам и молодежь, и пожилые. Среди них около 800 участников проекта "Жизнелюб" для людей "золотого возраста". Мы им преподаем компьютерную грамотность, проводим "мобильный ликбез".

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Сейчас из-за эпидемиологической ситуации молодые волонтеры КЦ "Московский" принимают пенсионеров по одному. А вообще занятия с "жизнелюбами" перешли в онлайн-формат. Через Zoom проводят уроки рисования, физкультуры, йоги. А дети могут посещать центр в обычном режиме. Всего здесь работает 67 кружков, секций и студий. Кружки на любой вкус: робототехника, футбол, ИЗО, хореография - от бальных танцев до хип-хопа. И почти везде есть направления для детишек с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в центре предпраздничные хлопоты. Он готовится к встрече всероссийского Деда Мороза с подарками.

Кружки на любой вкус: робототехника, футбол, ИЗО, хореография - от бальных танцев до хип-хопа

Ждут волшебника и в Белгородском государственном центре народного творчества. Год назад здесь предложили сформировать сеть из ста культурно-досуговых учреждений, превратив традиционные ДК в Центры культурного развития. Руководитель Максим Шапошников отмечает, что реализация этого проекта началась с утверждения нового стандарта работы учреждений культуры. "Мы сделали акцент на работе с молодежной аудиторией. Начали со студии журналистики. Молодые люди рассказывают о работе своих Центров культурного развития и строят основу для волонтерства в сфере культуры".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Эти же студии позволили еще до пандемии перевести работу в онлайн-режим. Собственное стилевое решение, в том числе и в социальных сетях, появилось у каждого Центра культурного развития, они стали более яркими и узнаваемыми. "Изменилось и отношение к пространству в рамках каждого Центра культурного развития, - продолжает Шапошников. - Если раньше кабинет или зал были закреплены за определенным коллективом, то теперь все по-другому. После того как заканчиваются творческие занятия в рамках расписания работы, пространство отдается под проведение форума или собрания".

Новые центры в регионе уже строятся с учетом потребности в мобильном оборудовании и многофункциональности пространства. Яркий пример - это Шебекинский центр культурного развития с залом-трансформером.

Кроме того, стандартом предусмотрено, что в каждом ЦКР должны показывать кино. Для этого здания бывших Домов и Дворцов культуры обновили, закупив нужное оборудование. В результате кино на большом экране только за последние два года получили возможность посмотреть в райцентрах и пригородных поселках. А ведь раньше люди ехали "на кино" в ближайший крупный город. Теперь - все иначе, и на меньшее посетители Центров культурного развития уже не согласны.

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