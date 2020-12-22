Почти десять лет жители города Павлово Нижегородской области пытаются бороться с токсичной свалкой нефтяных отходов, соседствующей с садоводческим товариществом и жилыми домами на Вокзальной улице. Сейчас объект включен в федеральную программу: в будущем его должны ликвидировать. Однако виновные в причиненном экологическом ущербе не наказаны, устранение катастрофы придется оплатить из бюджета, а чиновники, по мнению жителей, годами бездействовали.

История с душком

Первыми тревогу забили садоводы.

- Мы пытались бороться со свалкой с 2011 года, поднял волну наш тогдашний председатель, но безрезультатно, - вспоминает местный житель Евгений Ганец. - С 2013 года начали звонить и писать во все инстанции. Я называл этих ребят "преступной группой" во всех письмах. Варварский слив токсичных отходов, сжигание их без всякой технологии, в обычных печах открытым способом. Дымило во все стороны...

В администрации Павловского района "РГ" сообщили, что в 1997 году участок предоставили ОАО "Нижегороднефтепродукт", потом право пользования перешло к ОАО "Лукойл-Нижегороднефтепродукт", которое заключило с зарегистрированным в Перми ООО "ЭкоТехОйл" договор купли-продажи имущества. "Затем указанное имущество переходило в уставные капиталы ООО "ЭкоТехОйл" г. Павлово, ООО "Экоспас", ООО "ЭкоМастер", ООО ОА "Берканит", соучредителями которых являлись одни и те же лица: Солин В.А., Савинцева Т. И. и Шарафутдинова О. В.", - уточнили в администрации.

- Чиновники говорят, что землю в аренду они не сдавали. Из ответа Павловской городской прокуратуры, датированного 2 декабря, следует, что распоряжением администрации района участок в аренду ООО "ЭкоТехОйл" все же предоставлялся с 2008 года. Распоряжение было отменено только в 2011 году, - рассказывает местная жительница Екатерина Буянкова.

Именно эта организация (а точнее, организации) и занималась ввозом отходов, которые превратили участок в зону экологического бедствия. В администрацию района жалобы от жителей начали поступать с 2013 года.

- Ввозили всякую гадость. Территория в 14 гектаров просто обезображена. Рядом находится Вокзальная улица, там расположены разные организации. Люди до сих пор работают в 10-15 метрах от этого кошмара, - говорит Евгений Ганец.

В августе 2014 года по иску городского прокурора использование участка признали незаконным. Ввоз отходов прекратился в 2015 году. В сентябре 2016 года по иску минэкологии ООО "ЭкоТехОйл" обязали выявить загрязненную территорию, разработать проект и провести рекультивацию. Однако в июле 2020 года эта организация официально прекратила деятельность.

В прокуратуре Нижегородской области "РГ" сообщили, что 11 сентября 2015 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ ("порча земли"). Однако 29 декабря 2018 года оно было прекращено следователем следственного отдела МО МВД России "Павловский" в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, а в январе 2020 года было уничтожено в связи с истечением срока архивного хранения. Это значит, что рекультивировать объект придется за государственные деньги.

В этом году появилась надежда, что свалку все-таки ликвидируют: ее внесли в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). "Из трех объектов этот - самый сложный и резонансный, поскольку находится на территории города, - сообщил тогда министр экологии региона Денис Егоров (два других находятся в Дзержинской промзоне и Балахнинском районе). На вопрос, когда могут начаться работы, в министерстве экологии Нижегородской области сообщили: решение о сроках будет принято после разработки проектно-сметной документации и получения результатов всех необходимых экспертиз. Тогда же рассчитают и необходимую для этого сумму, которую должен выделить бюджет.

Точка не поставлена

Сейчас местные активисты пытаются добиться дополнительной экспертизы состава токсичных отходов: по официальной версии, там находятся отходы III и IV классов опасности.

- При рассмотрении ответа минэкологии региона с частью копий результатов анализов веществ с нефтебазы независимые экологи выявили, что по результатам замеров атмосферного воздуха непонятно, какие углеводороды есть в воздухе санитарной зоны шламонакопителя и возле бочек, - рассказывает Екатерина Буянкова.

Жители хотят, чтобы проверили на радиацию и наличие радионуклидов всю территорию, включая озеро с нефтешламами, и содержимое бочек. "Исследование на радиацию и радионуклиды не проводилось и не планируется, так как такого вида отходы на объекте отсутствуют", - сообщили "РГ" в региональном министерстве экологии.

Еще людей беспокоит отсутствие ограждения вокруг бывшей нефтебазы.

- Год назад здесь стоял забор - арматурные сварные блоки. Их вытащили, уж кто - не знаю, наверное, пустили на металлолом, - сокрушается Евгений Ганец. - Тысячи емкостей разрушаются, из них все вытекает, испаряется. Народ видит металлические бочки - их можно сдать. Там сейчас пробита "народная тропа": кто к себе везет, кто сдает, а содержимое сливают.

В администрации Павловского района говорят, что чиновниками "принимались конкретные меры по данному вопросу (в том числе установка видеокамеры, организация совместного патрулирования, проведение работ по опашке территории с целью недопущения завоза каких-либо грузов, например)".

Но Екатерина Буянкова поясняет, что полноценное наблюдение за территорией не ведется.

- В городской прокуратуре признали, что камера неисправна. На мой запрос, можно ли посмотреть сохранившиеся записи, провести экспертизу, ничего не ответили, кроме того что не имеют полномочий проводить экспертизу, - говорит она.

Жители пытаются привлечь районную администрацию к ответственности за бездействие. Чиновники же считают, что делали все от них зависящее: кроме вышеупомянутой камеры, патрулирования и опашки создали межведомственную комиссию и размещали информацию по свалке в различных СМИ.

В ответ на запрос "РГ" в районной администрации сообщили, что земельный участок не сформирован и имеет статус "государственная собственность до разграничения". Впрочем, в минэкологии на это отвечают следующее: "Сейчас объект, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Вокзальная, дом 15, находится в неразграниченной собственности на территории муниципального образования, поэтому за ограждение и финансирование данного вида работ отвечает орган местного самоуправления".

В прокуратуре Нижегородской области "РГ" сообщили, что "нарушений законодательства в действиях должностных лиц администрации Павловского муниципального района не выявлено.