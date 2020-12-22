Массовая вакцинация нижегородцев от COVID-19 ожидается в конце января

Массовая вакцинация граждан от коронавируса запланирована на конец января, прививка будет бесплатной. Об этом губернатор Глеб Никитин написал у себя в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Глава региона уточнил, что первый приоритет - это врачи. Массовая вакцинация начнется, когда регион получит достаточный объем препарата от национальных поставщиков.

- Ожидается, что это будет не одна вакцина, а сразу несколько вакцин разных производителей, - уточнил Глеб Никитин.

В ответ на запрос "РГ" в региональном минздраве сообщили, что точные сроки вакцинации широких слоев населения, включая иностранных граждан, находящихся в Нижегородской области, пока не определены. Первыми в добровольном порядке прививку получают медицинские, педагогические и социальные работники, а также волонтеры.