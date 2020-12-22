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22.12.2020 18:00
Рубрика: Экономика

Назван город с самым дешевым салатом оливье

Текст: Татьяна Ткачева

Стоимость самого популярного новогоднего салата в разных городах России определили в аналитической службе сервиса экспресс-доставки. Приготовить оливье на троих можно в среднем за 191 рубль.

Фото: iStock
В какую сумму обойдется россиянам новогодний стол

В исследовании учли цены на ингредиенты для двух вариантов салата - традиционного и вегетарианского - в расчете на семью из трех человек и стандартный размер порции (250 граммов). Для удобства приняли, что салат будут готовить на один прием пищи и добавки никто не попросит. На оливье по советскому рецепту заложили 187,5 грамма докторской колбасы, 150 граммов картофеля, 112,5 -зеленого горошка, по 75 - моркови, яиц, соленого огурца и майонеза. Для вегетарианцев предложили заменить колбасу растительным мясом, а обычный майонез - аналогичным постным соусом.

"Средняя цена 750 граммов традиционного оливье составила 191 рубль. Самые недорогие ингредиенты для классического рецепта оказались в Нижнем Новгороде. Здесь все необходимое можно купить за 188 рублей. Самые высокие цены в Москве и Санкт-Петербурге - 194 и 193 рубля соответственно", - сообщили в пресс-службе компании "Самокат".

Вегетарианский салат будет на 40 процентов дороже. В среднем жители мегаполисов могут приготовить его на троих за 323 рубля. Дешевле всего ингредиенты в Казани (312 рублей), дороже всего в Нижнем Новгороде (327 рублей).

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