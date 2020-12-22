Пензенские врачи спасли пациента со стопроцентным поражением легких

Житель Пензенской области, у которого диагностировали COVID-19 и тяжелую пневмонию с поражением ста процентов легких, готовится к выписке. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

На лечении 69-летний мужчина находился в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи. На выздоровление потребовалось около полутора месяцев, несколько дней тяжелый пациент находился в реанимации.

- Сто процентов - это когда поражено все легкое, полностью. В такой ситуации врачи не делают прогнозов. Но очень важен позитивный настрой пациента, его вера в выздоровление, тогда все силы организма активизируются, и он начинает активно бороться с болезнью, - говорит заведующая инфекционным отделением Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Анна Степкина.

По словам медиков, пациенту проводилось комплексное лечение с применением антикоагулянтов, препаратов, блокирующих цитокиновый шторм, назначались противовирусные, антибактериальные средства, кислородная поддержка с использованием неинвазивной ИВЛ.

Процесс лечения был длительным и сложным, требующим усилий врачей и самого пациента. Самое страшное уже позади. Мужчину готовят к выписке. Ему предстоит пройти курс реабилитации.