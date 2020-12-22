В условиях сложной обстановки, с которой столкнулась вся мировая общественность, особое значение имеет устойчивая работа систем жизнеобеспечения, к которым чуть ли не в первую очередь относятся объекты электросетевой инфраструктуры.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин (в центре) на открытии современного переключательного пункта "Союз", построенного в рамках проекта "Энергия Пармы". Фото: "Пермэнерго - Россети "Урал"

Именно обеспечение максимальной надежности всего электросетевого оборудования стало в 2020 году важнейшим приоритетом филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго".

Решая эту задачу, энергетики одновременно приняли серьезные меры, направленные на минимизацию риска как для своих сотрудников, их родных и близких, так и клиентов. Сотрудники аппарата управления максимально перешли на удаленную работу. При этом взаимодействие с клиентами было организовано с использованием дистанционных каналов связи.

Ремонты по графику

На реализацию мероприятий технического обслуживания и ремонт объектов электросетевого хозяйства филиалом "Пермэнерго" в текущем году было выделено порядка 1,4 миллиарда рублей.

В рамках ремонтной программы специалистами компании выполнен комплексный ремонт 32 подстанций 35-110 киловольт, 530 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более 3,9 тысячи километров линий электропередачи всех классов напряжения. Произведена замена почти 7,5 тысячи опор воздушных линий 0,4-110 киловольт. Расчищено более 4,2 тысячи гектаров просек линий электропередачи.

Больницам - резервное электроснабжение

С начала кризисных явлений специалисты филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" установили 15 мобильных источников автономного электроснабжения общей мощностью 1830 киловатт в больницах Перми, Березников, Кудымкара, Осы, Чайковского, оборудованных для размещения пациентов. В случае проблем с подачей электроэнергии резервные источники в состоянии обеспечить потребности медицинских учреждений.

Инвестиции в сети

Общий объем инвестиционной программы "Пермэнерго" в текущем году составил более 3,76 миллиарда рублей. Они были направлены на наиболее важные объекты. Так, для обеспечения стабильного электроснабжения ПАО "Метафракс" произведена реконструкция воздушных линий 110 киловольт Горная - Метанол и Кизеловская ГРЭС-3 - Горная.

Построен современный переключательный пункт "Союз" в рамках проекта "Энергия Пармы", который реализует "ЛУКОЙЛ-Пермь" в сотрудничестве с компанией "Россети Урал" и отечественными производителями турбин.

Реконструкция подстанции "Юг" была произведена для повышения устойчивости электроснабжения Юговского сельского поселения, в частности комбината молочных продуктов.

С этой же целью - повысить надежность - обновили воздушную линию 35 киловольт Угольная - Усьва на территории Гремячинского городского округа.

Реконструкция подстанции "Мульковская" позволила обеспечить технологическое присоединение крупного тепличного комбината "Пермский" на территории опережающего социально-экономического развития в Чусовом.

Свет в школы, детсады, дома

В 2020 году заключено около 9,5 тысячи договоров технологического присоединения суммарной мощностью 209 мегавольт-ампер. В краевой столице к сетям "Пермэнерго" подключились новые крупные жилые комплексы.

Полным ходом шло создание электросетевой инфраструктуры социальных объектов. Это детские сады в Дзержинском районе Перми, селе Юрла Коми-Пермяцкого округа, поселке Горный Двуреченского сельского поселения, деревне Гаревая Чайковского городского округа.

Подключены новые корпуса детсада N 411 "Планета Здорово" в микрорайоне Вышка-2 и детсада N 135 "Талантика" в Дзержинском районе Перми, школа в микрорайоне Любимов в Березниках, корпус средней школы в селе Кочёво, новый корпус гимназии N 3 в краевом центре.

Появился свет в сельских врачебных амбулаториях сел Гамово и Дуброво, города Лысьвы, деревни Савино, поселка Шадейка, в 37 фельдшерско-акушерских пунктах по всему краю, в домах для детей-сирот в Березовском муниципальном округе, Частинском и Юсьвинском районах.

Учет - основа экономии

Еще одно важное направление работы энергетиков - установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Интеллектуальные приборы - это не только непосредственно учет, это возможность оперативно выявлять очаги потерь электроэнергии, настроить ее оптимальное потребление. Жители домов могут дистанционно и в любое время получать информацию о графике энергопотребления и его объемах и на основании этих данных оптимизировать нагрузку.

Модернизация систем учета электроэнергии - один из элементов цифровой трансформации электросетевого комплекса. С ее помощью успешно решается задача повышения эффективности работы сетевого комплекса, улучшения показателей качества и надежности электроснабжения потребителей.

Перспективы развития

В октябре 2020 года Пермский край и компания "Россети Урал" подписали первое в России регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики.

Ратификация стратегического документа состоялась в рамках Всероссийского семинара-совещания "Тарифное регулирование в 2020 году и задачи органов государственного регулирования на 2021 год". Стороны определили взаимные обязательства: сетевая компания развивает инфраструктуру и инвестирует, регион устанавливает долгосрочные тарифы и индексирует их. Соглашение подписано сроком на 10 лет и будет способствовать повышению надежности электроснабжения и снижению потерь.

В регуляторном контракте также зафиксированы вопросы, связанные с выполнением приоритетных инвестиционных проектов развития края, реализацией проектов программы "Цифровая трансформация - 2030", в том числе в части внедрения систем интеллектуального учета.

Кстати, экономию, которая будет достигнута электросетевой компанией в рамках регуляторного соглашения, станут направлять на развитие электросетевой инфраструктуры Пермского края.

В конечном итоге все это позволит повысить устойчивость и качество электроснабжения жителей и промышленных предприятий региона.

Кстати

В 2020 году филиал "Россети Урал" - "Пермэнерго" приобрел 47 единиц техники, в том числе четыре бригадных автомобиля УАЗ и семь - "Соболь", четыре бригадных автомобиля повышенной проходимости "Егерь", семь многофункциональных транспортных средств, совмещающих функции крана-манипулятора, автовышки и бурильной машины, на базе шасси "КАМАЗ-43718", семь бульдозеров на гусеничном ходу, два автогидроподъемника, три снегохода "Тайга Патруль" и одну электролабораторию. Использование современной техники способствует сокращению времени на устранение технологических нарушений, позволяет энергетикам более оперативно осуществлять эксплуатационное обслуживание, строительство, реконструкцию и ремонт электросетевых объектов.