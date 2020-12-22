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22.12.2020 15:12

Шифер: вчера, сегодня, завтра

Текст: Алина Романова (Оренбург)
По данным статистики, около 30 процентов частных домов по всей России покрыты кровлей из шифера. Ежегодно на внутреннем рынке реализуются миллионы листов этого стройматериала, который знаком каждому жителю РФ с самого детства. В нашей стране хризотилцементный шифер давно стал поистине народным брендом - наряду с бородинским хлебом и докторской колбасой. В чем же секрет его популярности, которая с годами только растет?
Сегодня из хризотилцемента делают не только надежные кровли, но и яркие фасады. Фото: Компания "Оренбургские минералы" Сегодня из хризотилцемента делают не только надежные кровли, но и яркие фасады. Фото: Компания "Оренбургские минералы"
Сегодня из хризотилцемента делают не только надежные кровли, но и яркие фасады. Фото: Компания "Оренбургские минералы"

Уютные серые крыши деревенских домов - привычная картина, которую можно встретить от Смоленска до Владивостока. Эксперты строительной отрасли подтверждают: шифер - действительно самый популярный и широко применяемый у нас строительный материал, который любят за простоту монтажа, долговечность, разумную стоимость и негорючесть. Последний пункт, кстати, один из самых важных: поскольку, в отличие от большинства аналогов, хризотилцемент способен выдерживать высокие температуры (до 1500 тысяч градусов) и не подвержен огню.

Фото: ГУ МЧС по РМ
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Негорючесть (а хризотилцемент - единственный материал, продукты на основе которого имеют класс "НГ") делает его частью системы пассивной пожарной безопасности. А доступность на рынке (напомним, что Россия - мировой лидер по добыче и обработке хризотилового волокна) обеспечивает привлекательность для застройщиков.

Сегодня из хризотила делают не только шифер, но и трубы для систем водоснабжения и канализации, фасадные панели, герметики и мастики. Кроме того, он используется для теплоизоляции, из него делают тормоза для поездов и многое другое. Если вы видите на улице яркий фасад офисного здания или торгового центра, цветную крышу на вновь отремонтированном доме - то с большой долей вероятности можно утверждать, что они сделаны из хризотилового волокна.

Звучит как фантастика, но хризотил применяется более чем в 300 видах промышленных изделий: от кровельных материалов и труб - до термоизоляции в атомных котлах ледоколов и ракетостроении. Таким образом, уже давно хризотил-асбест - это не только привычный всем нам шифер, но и десятки других изделий, позволяющих эксплуатировать строить современные коммерческие, производственные и жилые объекты. Волокнистая структура и уникальные свойства минерала делают его незаменимым в промышленности.

Фото: Компания "Оренбургские минералы"
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За последние годы строительная индустрия шагнула далеко вперед. Привычные волнистые листы теперь можно купить в яркой и современной расцветке; в классических листах или в небольшом формате, стилизованном под черепицу. Как показал опыт, новая версия старого доброго шифера пришлась по душе потребителю, и продажи материала пошли в рост.

Важную роль в эволюции хризотилцмента сыграло и то, что с появлением новых продуктов, материал стали активно применять в многоквартирных домах. Сегодня продукция из хризотицемента - это востребованные современные изделия, без которых не обходится строительство. Так, на основе хризотила делают фасадные системы и сайдинг, которые выгодно отличаются от аналогов доступной ценой и высокой стойкостью к огню. Коммуникации из хризотилцементных труб имеют проектный срок службы в несколько десятилетий. Плоские листы шифера применяются для возведения кровли в многоквартирных зданиях и объектах коммерческой недвижимости.

Фото: Пресс-служба АО "Оренбургские минералы"
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Еще один весомый аргумент в пользу популярности хризотилцемента - все изделия на его основе целиком и полностью сделаны в России и могут быть использованы в программе реновации. Согласно исследованиям Высшей школы экономики, если долю асбестоцементных шифера и труб довести хотя бы до 10 процентов в имеющемся объеме производства аналогичной по назначению продукции, экономия только за один год составит 3,7 миллиарда рублей по шиферу и 2,7 миллиарда рублей по трубам.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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