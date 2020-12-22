По данным статистики, около 30 процентов частных домов по всей России покрыты кровлей из шифера. Ежегодно на внутреннем рынке реализуются миллионы листов этого стройматериала, который знаком каждому жителю РФ с самого детства. В нашей стране хризотилцементный шифер давно стал поистине народным брендом - наряду с бородинским хлебом и докторской колбасой. В чем же секрет его популярности, которая с годами только растет?

Уютные серые крыши деревенских домов - привычная картина, которую можно встретить от Смоленска до Владивостока. Эксперты строительной отрасли подтверждают: шифер - действительно самый популярный и широко применяемый у нас строительный материал, который любят за простоту монтажа, долговечность, разумную стоимость и негорючесть. Последний пункт, кстати, один из самых важных: поскольку, в отличие от большинства аналогов, хризотилцемент способен выдерживать высокие температуры (до 1500 тысяч градусов) и не подвержен огню.

Негорючесть (а хризотилцемент - единственный материал, продукты на основе которого имеют класс "НГ") делает его частью системы пассивной пожарной безопасности. А доступность на рынке (напомним, что Россия - мировой лидер по добыче и обработке хризотилового волокна) обеспечивает привлекательность для застройщиков.

Сегодня из хризотила делают не только шифер, но и трубы для систем водоснабжения и канализации, фасадные панели, герметики и мастики. Кроме того, он используется для теплоизоляции, из него делают тормоза для поездов и многое другое. Если вы видите на улице яркий фасад офисного здания или торгового центра, цветную крышу на вновь отремонтированном доме - то с большой долей вероятности можно утверждать, что они сделаны из хризотилового волокна.

Звучит как фантастика, но хризотил применяется более чем в 300 видах промышленных изделий: от кровельных материалов и труб - до термоизоляции в атомных котлах ледоколов и ракетостроении. Таким образом, уже давно хризотил-асбест - это не только привычный всем нам шифер, но и десятки других изделий, позволяющих эксплуатировать строить современные коммерческие, производственные и жилые объекты. Волокнистая структура и уникальные свойства минерала делают его незаменимым в промышленности.

За последние годы строительная индустрия шагнула далеко вперед. Привычные волнистые листы теперь можно купить в яркой и современной расцветке; в классических листах или в небольшом формате, стилизованном под черепицу. Как показал опыт, новая версия старого доброго шифера пришлась по душе потребителю, и продажи материала пошли в рост.

Важную роль в эволюции хризотилцмента сыграло и то, что с появлением новых продуктов, материал стали активно применять в многоквартирных домах. Сегодня продукция из хризотицемента - это востребованные современные изделия, без которых не обходится строительство. Так, на основе хризотила делают фасадные системы и сайдинг, которые выгодно отличаются от аналогов доступной ценой и высокой стойкостью к огню. Коммуникации из хризотилцементных труб имеют проектный срок службы в несколько десятилетий. Плоские листы шифера применяются для возведения кровли в многоквартирных зданиях и объектах коммерческой недвижимости.

Еще один весомый аргумент в пользу популярности хризотилцемента - все изделия на его основе целиком и полностью сделаны в России и могут быть использованы в программе реновации. Согласно исследованиям Высшей школы экономики, если долю асбестоцементных шифера и труб довести хотя бы до 10 процентов в имеющемся объеме производства аналогичной по назначению продукции, экономия только за один год составит 3,7 миллиарда рублей по шиферу и 2,7 миллиарда рублей по трубам.