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22.12.2020 20:23
Рубрика: Культура

Сказка в цифре

В Казани поставили неоновую версию "Конька-Горбунка"
Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Фото: Александр Эшкинин Фото: Александр Эшкинин
Фото: Александр Эшкинин

В казанском ТЮЗе показали необычный спектакль "Конек-Горбунок от Ёк до Ок". Облачив актеров в неоновые костюмы, московский режиссер Максим Иванов словно "оцифровал" сказку Ершова, и она превратилась в подобие компьютерной игры. На сцене звучит джаз, а из мрака выныривают светящиеся фигуры. Заканчивается спектакль в лучших традициях киберпанка. Главный герой, окунувшись в три котла, превращается в молодого человека при костюме. Его примеру следует Царь-девица. Матрица побеждена, игра окончена.

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