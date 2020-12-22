В Казани поставили неоновую версию "Конька-Горбунка"

В казанском ТЮЗе показали необычный спектакль "Конек-Горбунок от Ёк до Ок". Облачив актеров в неоновые костюмы, московский режиссер Максим Иванов словно "оцифровал" сказку Ершова, и она превратилась в подобие компьютерной игры. На сцене звучит джаз, а из мрака выныривают светящиеся фигуры. Заканчивается спектакль в лучших традициях киберпанка. Главный герой, окунувшись в три котла, превращается в молодого человека при костюме. Его примеру следует Царь-девица. Матрица побеждена, игра окончена.