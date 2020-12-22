В Перми работник взыскал с предприятия два млн рублей за травму

Новости

Сенатор оценил идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты 11:46
Сони заснули до весны в Московском зоопарке 11:43
В авариях с сигвеями и электросамокатами за 9 месяцев погибли 4 человека 11:31
Новогоднее обращение президента покажут в московском метро 11:23
По столице запустят десятки украшенных трамваев и электробусов 11:20
Минтранс предложил расширить субсидии автоперевозок туристов в Абхазию 11:17
Власти: Москвичей не штрафуют за посещение ресторанов после 23:00 11:13
В Подмосковье соседи устроили перестрелку из-за ссоры в чате 11:10
"Отель "У погибшего альпиниста" Стругацких получит новую экранизацию 11:04
Apple Car выйдет в 2024 году 10:45
Умер один из создателей "Чужих" и "Баек из склепа" Дэвид Гайлер 10:44
11 новогодних туров по Москве и Подмосковью появились на платформе RussPass 10:42
Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неуважении 10:16
Госдума почтила минутой молчания память депутата Шурчанова 10:12
Мишустин назначил нового главу Корпорации МСП 10:09
Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов 10:04
В Оренбуржье два человека пострадали при взрыве газа 09:59
Более 20 тысяч предпринимателей прошли обучение в "Онлайн-академии МБМ" 09:57
Гастроэнтеролог назвала неожиданную опасность яблок для здоровья 09:52
Роскомнадзор признал YouTube лидером по фейкам в 2020 году 09:41
Оперштаб: Еще 5003 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Начальник штаба ВМС Японии заразился коронавирусом 09:04
Глава Екатеринбурга покинул свой пост 09:04
Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко выпускают новогодний фильм-игру 09:00
Все ангиографические комплексы в Москве объединены в цифровом пространстве 08:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 11:43
Рубрика: Происшествия

В Перми работник взыскал с предприятия два млн рублей за травму

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми работник порохового завода взыскал два миллиона рублей за производственную травму.

На стройке в Перми рабочий погиб при падении с девятого этажа

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, сотрудник предприятия подал иск в суд на своего работодателя. В результате взрыва на производстве мужчина получил сильные ожоги, перенес две сложные операции и в дальнейшем потерял работоспособность на 70 процентов. Пострадавший просил суд взыскать с работодателя материальную компенсацию.

Рассмотрев дело, Кировский районный суд Перми пришел к выводу о том, что завод не обеспечил надлежащим образом безопасные условия труда работника, что явилось причиной несчастного случая на производстве. По решению суда в пользу истца должна быть выплачена денежная компенсация морального вреда в размере двух миллионов рублей.

Ответчик попытался оспорить это решение в суде вышестоящей инстанции, ссылаясь на то, что сумма компенсации сильно завышена, а причиной травмы стала грубая неосторожность самого работника. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда, рассмотрев дело, определила, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу и отказала заводу в удовлетворении апелляционной жалобы.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов
США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России
Курс евро превысил 92 рубля
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем
COVID-19 добрался до Антарктиды
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков