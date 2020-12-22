В Перми работник взыскал с предприятия два млн рублей за травму

В Перми работник порохового завода взыскал два миллиона рублей за производственную травму.

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, сотрудник предприятия подал иск в суд на своего работодателя. В результате взрыва на производстве мужчина получил сильные ожоги, перенес две сложные операции и в дальнейшем потерял работоспособность на 70 процентов. Пострадавший просил суд взыскать с работодателя материальную компенсацию.

Рассмотрев дело, Кировский районный суд Перми пришел к выводу о том, что завод не обеспечил надлежащим образом безопасные условия труда работника, что явилось причиной несчастного случая на производстве. По решению суда в пользу истца должна быть выплачена денежная компенсация морального вреда в размере двух миллионов рублей.

Ответчик попытался оспорить это решение в суде вышестоящей инстанции, ссылаясь на то, что сумма компенсации сильно завышена, а причиной травмы стала грубая неосторожность самого работника. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда, рассмотрев дело, определила, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу и отказала заводу в удовлетворении апелляционной жалобы.