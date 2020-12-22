Глава Тувы: Республика защитила программу модернизации больниц

Правительству Республики Тува удалось защитить программу по модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы.

Общий бюджет программы составит 1, 832458 миллиарда рублей (в том числе 9,1 миллиона рублей из территориального Фонда ОМС и 40,9 миллионов рублей из республиканского).

- Получив столь мощную поддержку, мы должны добиться ключевой задачи - минимизировать случаи запущенных заболеваний, - заявил глава Республики Тува Шолбан Кара-оол.

В программе модернизации будут участвовать 21 из 38 больниц. В сельской местности планируется построить 11 новых амбулаторий и 32 ФАПа. А в двух труднодоступных селах - Ий и Адыр-Кежиг откроются два офиса врача общей практики.

- Наши земляки смогут получать качественную медпомощь, не выезжая за пределы своих мест проживания, - отметил Шолбан Кара-оол.

Благодаря программе по модернизации первичного звена здравоохранения, в Республике Тува также будут отремонтированы 18 детских и взрослых поликлиник, в медицинских учреждениях создадут инфраструктуру для помощи маломобильным жителям. В больницах и поликлиниках появится новый автопарк, передвижные и стационарные рентген-аппараты и маммографические аппараты. На укрепление материально-технической базы медучреждений и приобретение нового оборудования планируется потратить около 600 тысяч рублей.