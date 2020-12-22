Глава Тувы: У энергокомплекса республики есть будущее

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил с профессиональным праздником энергетиков республики - сотрудников филиала "Россети Сибирь". По его словам, благодаря слаженной работе властей страны, региона и представителей отрасли энергобезопасность Тувы возросла на несколько порядков.

- В Туве забыли о длительных отключениях света, - подчеркнул Шолбан Кара-оол.

По его словам, содержанием электросетей в Туве занимаются профессионалы высочайшего класса. Кроме того, в республике реализуются десятки важных проектов в сфере энергетики: в рамках строительства энергетического кольца на линии Кызыл-Чадан вводятся современные подстанции, продолжается электрификация отдаленного Тоджинского района.

Шолбан Кара-оол уверен, что у энергокомплекса республики есть будущее, при этом развитие энергетики означает и развитие экономики в целом.