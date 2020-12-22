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22.12.2020 22:40
Рубрика: Экономика

Лестница в небо

Реконструкция аэропортов повысит безопасность полетов и увеличит количество рейсов
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск) , Александр Филимоненко ( Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Большая реконструкция идет в Международном аэропорте Новосибирска имени А.И. Покрышкина (Толмачево) - обновляют аэровокзальный комплекс. По сути, это будет новый терминал с уникальным обликом здания. В 2023 году столица Западной Сибири примет молодежный чемпионат мира по хоккею. Так что модернизированная воздушная гавань будет кстати. Меняют свое лицо и другие аэропорты России - в рамках нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения транспортной инфраструктуры".
Цель модернизации аэропортов - сделать так, чтобы пассажиру было безопасно и удобно. Фото: Татьяна Кравченко Цель модернизации аэропортов - сделать так, чтобы пассажиру было безопасно и удобно. Фото: Татьяна Кравченко
Цель модернизации аэропортов - сделать так, чтобы пассажиру было безопасно и удобно. Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщили "РГ" в Международном новосибирском аэропорте, на первом этапе обустроена строительная площадка, освобождена территория и вынесены коммуникации. Следующие этапы предполагают устройство фундаментов и монтаж каркаса здания.

Ранее специалисты заявили, что архитектурный облик здания нового терминала будет уникальным: высота - 30 метров, фасад в виде единой стеклянной ленты, интерьеры будут ассоциироваться с фотонными двигателями будущего.

Архитектурный облик здания нового терминала аэропорта в Новосибирске будет уникальным: высота - 30 метров, фасад в виде единой стеклянной ленты

- Мы заинтересованы в том, чтобы при строительстве такого крупного объекта были максимально задействованы наши строители, поставщики материалов и оборудования. Это рабочие места для жителей, это дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, - подчеркнул глава региона Андрей Травников.

Губернатор также предложил привлечь к работе на знаковой стройке бойцов новосибирских студотрядов. В этом году студенты работали на строительных площадках станции метро "Спортивная" и ледового дворца спорта.

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
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Модернизация аэропорта проводится в рамках указа президента РФ Владимира Путина. Полностью проект завершится к 2025 году в два этапа, первый - в 2022-м. На проектирование и строительство терминального комплекса будет направлено 20 миллиардов рублей частных инвестиций. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса увеличится до 100 тысяч квадратных метров.

Реконструкция аэродромного комплекса международного аэропорта продолжается и в Хабаровске.

О масштабах работ можно судить по сумме, выделенной на обновление главной воздушной гавани Дальнего Востока из федерального бюджета по ФЦП "Развитие транспортной системы России" - 8,2 миллиарда рублей.

На первом этапе подрядчик полностью обновил и модернизировал 3,5-километровую искусственную взлетно-посадочную полосу (ИВПП-1), которая стала на 15 метров шире. Были модернизированы часть перрона и площадка для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, а также восемь рулежных дорожек. Площадь обновленных покрытий - 350 тысяч квадратных метров. На подготовку основания ушло 250 тысяч кубометров щебня и 196 тысяч - песка.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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На всех реконструированных объектах установлено новое светосигнальное оборудование. Инфраструктуру аэродромного комплекса дополнили две аварийно-спасательные станции - основная и стартовая, объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов, очистные сооружения.

Росавиация уже получила положительное заключение Ростехнадзора о полной строительной готовности реконструированных объектов, в том числе ИВВП-1. В ближайшее время ожидается разрешение на ввод их в эксплуатацию.

- В международном аэропорту Хабаровска последовательно реализуется комплексный план развития. В прошлом году сдали терминал внутренних воздушных линий, в этом - завершается первый этап реконструкции аэропортового комплекса. Современная инфраструктура обеспечит развитие воздушной гавани на десятилетия вперед, - уверен председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.

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