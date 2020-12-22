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22.12.2020 16:52
Рубрика: Власть

На строительство соцобъектов Приангарье направит 13,8 миллиарда рублей

В 2021 году на строительство, реконструкцию и капремонт соцобъектов предусмотрено около 13,8 миллиарда рублей. Это на 1,138 миллиарда рублей больше, чем на начало 2020 года. Средства будут выделены из бюджетов всех уровней. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время пресс-конференции по итогам года. Мероприятие прошло 21 декабря в Правительстве региона.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В текущем году на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальных объектов в регионе всего было предусмотрено более 15 миллиардов рублей.

- В текущем году не только не секвестировали бюджет и не остановили ни одну выплату, ни одну стройку, но и добавили новые выплаты и новые стройки. Мы строим ФАПы и больницы, открываем детские сады и школы. В 2020 году в Иркутской области было построено девять школ, 13 детсадов и 27 ФАПов. Работы ведутся в том числе на территории бывшего ИВВАИУ, где через год откроется Суворовское училище, - сказал глава Приангарья.

Фото: Правительство Иркутской области
800 млн рублей выделено на строительство двух школ и детсада в Иркутске

По информации заместителя председателя правительства области Евгения Левченко, в этом году в области будут введены в эксплуатацию 43 ФАПа, из них 39 - модульного типа, четыре - объекты капитального строительства. Для сравнения: за предыдущие пять лет в области было открыто 58 пунктов. Совместно с региональным штабом ОНФ был проведен анализ причин, которые препятствовали вводу ФАПов в эксплуатацию, учтены недостатки, внесены существенные изменения в технические задания. Акцент сделан на строительство и монтаж ФАПов модульного типа. Эта технология позволяет набрать высокие темпы ввода объектов и наращивать их.

ФАПы будут оснащены в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. В них будут гинекологические кресла, кардиографы, дефибриляторы, холодильники для хранения медикаментов.

Игорь Кобзев подчеркнул, что, несмотря на все сложности, удалось выполнить социальные обязательства перед населением в этом году. Не было допущено срывов ни по одному объекту.

Особо губернатор отметил работу сферы здравоохранения в условиях пандемии. Ей, по словам Игоря Кобзева, уделялось практически половина всего рабочего времени.

- Пандемия, как лакмусовая бумажка, выявила все слабые стороны, все угрозы и потенциальные риски. При поддержке федеральных властей, при финансовом участии корпораций, работающих на территории области, мы смогли преодолеть дефицит больничных коек и оборудования, средств индивидуальной защиты и лекарств, смогли поддержать врачей и получить более 10 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена, которая начнется уже в следующем году, - сказал глава региона.

Напомним, губернатор Игорь Кобзев, представляя депутатам областного Законодательного собрания проект главного финансового документа региона на ближайшие три года, особо отметил, что областной бюджет сохранит свою социальную направленность и в 2021 году.

Беспрецедентное количество фельдшерско-акушерских пунктов появится в 2020 году в Иркутской области

- В структуре расходов бюджета по-прежнему наибольший удельный вес занимает финансирование социальной сферы: в 2021 году - это почти две третьих расходов (67 процентов). Важно помнить: за каждой строчкой в бюджете стоят люди, которые ждут от нас реальных шагов по улучшению их жизни. Именно поэтому мы должны вести ответственную и эффективную бюджетную политику. Политику, где преобладают социальные расходы, - подчеркнул глава региона.

Предусмотрены ассигнования на увеличение размера денежной выплаты при рождении первого ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области, с 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Начиная с 2021 года, вводится новая мера по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты взамен предоставления в собственность земельного участка в размере 140 тысяч рублей. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 250 миллионов рублей.

На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства за счет федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 миллиарда рублей.

Губернатор подчеркнул, что в проекте областного бюджета нашла свое отражение и инвестиционная составляющая.

- Регион не может развиваться без проведения капитального ремонта учреждений бюджетной сети, строительства дорог, объектов социальной и инженерной инфраструктуры. На эти цели в следующем году планируется направить более 18 миллиардов рублей, - сообщил он.

Справка

По информации министерства экономического развития Приангарья, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы Иркутская область отнесена к регионам с наиболее высокими темпами экономического роста. В период до 2023 года экономический рост в субъекте будет базироваться на реализации инвестиционных проектов - вводе новых производств, наращивании объемов выпускаемой продукции в лидирующих для региона направлениях деятельности. Крупнейшими из них являются строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода, целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, создание производства лекарственных препаратов (твердых форм, лиофилизатов и концентратов), разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения и другие.

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"

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