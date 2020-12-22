На строительство соцобъектов Приангарье направит 13,8 миллиарда рублей

В текущем году на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальных объектов в регионе всего было предусмотрено более 15 миллиардов рублей.
- В текущем году не только не секвестировали бюджет и не остановили ни одну выплату, ни одну стройку, но и добавили новые выплаты и новые стройки. Мы строим ФАПы и больницы, открываем детские сады и школы. В 2020 году в Иркутской области было построено девять школ, 13 детсадов и 27 ФАПов. Работы ведутся в том числе на территории бывшего ИВВАИУ, где через год откроется Суворовское училище, - сказал глава Приангарья.
По информации заместителя председателя правительства области Евгения Левченко, в этом году в области будут введены в эксплуатацию 43 ФАПа, из них 39 - модульного типа, четыре - объекты капитального строительства. Для сравнения: за предыдущие пять лет в области было открыто 58 пунктов. Совместно с региональным штабом ОНФ был проведен анализ причин, которые препятствовали вводу ФАПов в эксплуатацию, учтены недостатки, внесены существенные изменения в технические задания. Акцент сделан на строительство и монтаж ФАПов модульного типа. Эта технология позволяет набрать высокие темпы ввода объектов и наращивать их.
ФАПы будут оснащены в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. В них будут гинекологические кресла, кардиографы, дефибриляторы, холодильники для хранения медикаментов.
Игорь Кобзев подчеркнул, что, несмотря на все сложности, удалось выполнить социальные обязательства перед населением в этом году. Не было допущено срывов ни по одному объекту.
Особо губернатор отметил работу сферы здравоохранения в условиях пандемии. Ей, по словам Игоря Кобзева, уделялось практически половина всего рабочего времени.
- Пандемия, как лакмусовая бумажка, выявила все слабые стороны, все угрозы и потенциальные риски. При поддержке федеральных властей, при финансовом участии корпораций, работающих на территории области, мы смогли преодолеть дефицит больничных коек и оборудования, средств индивидуальной защиты и лекарств, смогли поддержать врачей и получить более 10 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена, которая начнется уже в следующем году, - сказал глава региона.
Напомним, губернатор Игорь Кобзев, представляя депутатам областного Законодательного собрания проект главного финансового документа региона на ближайшие три года, особо отметил, что областной бюджет сохранит свою социальную направленность и в 2021 году.
- В структуре расходов бюджета по-прежнему наибольший удельный вес занимает финансирование социальной сферы: в 2021 году - это почти две третьих расходов (67 процентов). Важно помнить: за каждой строчкой в бюджете стоят люди, которые ждут от нас реальных шагов по улучшению их жизни. Именно поэтому мы должны вести ответственную и эффективную бюджетную политику. Политику, где преобладают социальные расходы, - подчеркнул глава региона.
Предусмотрены ассигнования на увеличение размера денежной выплаты при рождении первого ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области, с 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Начиная с 2021 года, вводится новая мера по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты взамен предоставления в собственность земельного участка в размере 140 тысяч рублей. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 250 миллионов рублей.
На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства за счет федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 миллиарда рублей.
Губернатор подчеркнул, что в проекте областного бюджета нашла свое отражение и инвестиционная составляющая.
- Регион не может развиваться без проведения капитального ремонта учреждений бюджетной сети, строительства дорог, объектов социальной и инженерной инфраструктуры. На эти цели в следующем году планируется направить более 18 миллиардов рублей, - сообщил он.
Справка
По информации министерства экономического развития Приангарья, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы Иркутская область отнесена к регионам с наиболее высокими темпами экономического роста. В период до 2023 года экономический рост в субъекте будет базироваться на реализации инвестиционных проектов - вводе новых производств, наращивании объемов выпускаемой продукции в лидирующих для региона направлениях деятельности. Крупнейшими из них являются строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода, целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, создание производства лекарственных препаратов (твердых форм, лиофилизатов и концентратов), разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения и другие.
Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"