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22.12.2020 14:17
Рубрика: Власть

Омская область получила 40 миллионов рублей на лекарства от COVID

Текст: Светлана Сибина (Омск)
На сегодняшний день бесплатные препараты для лечения больных коронавирусом на дому уже выданы 5630 пациентам. Об этом стало известно на заседании штаба по борьбе с COVID-19 под руководством губернатора.
Фото: Правительство Омской области Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области

- Ранее на покупку лекарств федеральный бюджет направил в регион 72 миллиона рублей. Перебоев с поставками в период новогодних праздников не будет, - сообщил министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. - На днях региону на приобретение бесплатных препаратов выделили еще 40 миллионов. До 25 декабря контракты на 20 миллионов рублей из этого транша будут заключены.

Фото: Сергей Мельников
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По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю лаборатории выполнили 33250 исследований на коронавирус. Глава региона Александр Бурков предложил проработать вопрос обязательного тестирования работников почты, торговли, банков, ресурсоснабжающих организаций.

Особое внимание специалисты уделили усилению мобильности оперштабов на территории районов.

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