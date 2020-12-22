Отток населения из Омской области снизился на 20 процентов

Несмотря на непростой год, омичи заметно реже стали покидать регион. Число районов, демонстрирующих демографический рост, увеличилось в 4,5 раза. А власти намерены пролонгировать имеющиеся социальные льготы и добавить новые. Об этом на пресс-конференции сообщил зампред правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

По словам министра, в 2020 году финансирование национального проекта "Демография" увеличили почти в 2 раза - до 4,8 миллиардов рублей.

Одна из приоритетных задач - повышение рождаемости.

- Несмотря на пандемию, в этом году в Омской области наметилась положительная тенденция к замедлению темпа снижения рождаемости. Сейчас этот показатель составляет 6-7 процентов, в прошлом году было почти 11 процентов, - сообщил Владимир Куприянов. - Если в 2018 году демографический рост демонстрировали только два района Омской области, то теперь их уже в девять. За последнее десятилетие в регионе вдвое выросло число многодетных семей. Сейчас их уже более 30 тысяч, а число ребятишек, которые там порастают, превысило 100 тысяч.

Региональные власти оказывают социальную поддержку населению в трех направлениях нацпроекта. Одна из самых масштабных мер - ежемесячные выплаты семьям с детьми. При рождении первенца родители поучают 10 437 рублей, при рождении третьих и последующих детей - 10 870 рублей.

Десять победителей омского конкурса "Семья года-2020" получили по 100 тысяч рублей. Фото: Евгений Кармаев

Число таких семей будет расти, так как в этом году изменился критерий нуждаемости (с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума). А в связи с пандемией, значительно упрощен порядок продления выплаты. Сейчас ее продляют автоматически, - поясняет министр.

Что касается выплаты при рождении третьего и последующих детей, в этом году также произошли изменения.

- Губернатор Омской области Александр Бурков своим указом расширил категорию получателей, - поясняет министр. - Теперь многодетным семьям положены выплаты на третьего и каждого последующего ребенка. Ранее этим правом омские родители могли воспользоваться один раз. По сравнению с 2019 годом число заявителей увеличилось на 4,3 тысячи человек. Сегодня выплату получают почти 12 тысяч омских семей. Цена вопроса - 1,5 миллиарда рублей.

В 2021 году в Омской области стартует процесс модернизации службы занятости. Теперь все центры будут действовать в рамках единых требований, в основе которых ляжет индивидуальный подход к соискателям, внедрение систем информатизации и автоматизации, контроля и оценки качества, а также мотивации сотрудников. На эти цели в рамках национального проекта "Демография" выделено 20 миллионов рублей.

Владимир Куприянов признался, что пандемия внесла коррективы в ход реализации нацпроекта. В ее разгар пришлось приостановить деятельность мобильных сельских бригад. Однако машины задействовали в доставке малоимущим продуктовых наборов "Доброе дело", которые были приобретены по распоряжению губернатора. Такую помощь получили 116 тысяч человек. Сейчас 34 автомобиля задействованы в доставке в село участковых врачей.

На три месяца пришлось приостановить и ориентированные на практику образовательные программы Службы занятости. Но сейчас процесс возобновлен. Курсы повышения квалификации и переобучения совмещают очный и дистанционный режимы переобучения. Только за последние две недели очередь на биржу труда сократилась на 10 процентов.

Свою лепту в процесс внесли новые направления нацпроекта - содействие занятости женщин с маленькими детьми и "Старшее поколение". В 2020 году к обучению приступили 134 матери, получившие знания и работу в сфере экономики и менеджмента, физкультуры и спорта, медицины и эпидемиологии. Востребованную на рынке профессию смогли приобрести и 566 омичей старше 50 лет. Вложения федеральной и региональной казны в эти сферы составил 24 миллиона рублей.

Кстати

Строительство в Омске психоневрологического интерната идет с опережением графика. Фото: Евгений Кармаев

Весной 2020 года в Омске в рамках проекта "Демография" откроют современный психоневрологический интернат на сто коек. Работу здесь получат 65 омичей. Сейчас готовность объекта составляет 70 процентов.

- Строительство идет по графику, даже с опережением, - сообщил Владимир Куприянов. - Установлены окна и наружные двери, запущено теплоснабжение. Начат монтаж лифтов, приобретено технологическое и холодильное оборудование. Завершено благоустройство территории, высажено 49 елей, смонтирован фонтан.

В интернате предусмотрен спортивный, тренажерный, хореографический залы, а также актовый зал на 150 мест. Плюс библиотека, кинокомнаты, столовая-кафе. Федеральный и региональный бюджеты выделили на стройку более 560 миллионов рублей.

Тем временем

Родители почти 180 тысяч юных омичей до семи лет к Новому году получат выплаты в общем объеме 900 миллионов рублей. По данным Омского отделения Пенсионного фонда РФ, выплата на каждого ребенка составит пять тысяч рублей. О таком подарке президент страны сообщил в рамках большой пресс-конференции 17 декабря. И выплаты уже начали поступать.