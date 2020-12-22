Отток населения из Омской области снизился на 20 процентов

Новости

Ученые: Значение новой мутации COVID в Великобритании пока неясно 13:15
Дмитрий Медведев прокомментировал новые санкции США 13:12
МЧС: В этом году спасено более 100 тысяч человек 13:12
Жителей оповестят о новых управляющих компаниях 13:03
Умерла заразившаяся COVID-19 певица и актриса Кей Ти Ослин 13:02
Каррера будет уволен из греческого АЕКа 13:01
Осужден участник банды Басаева, напавшей на Буденновск в 1995 году 13:00
СК Петербурга назвал причину смерти биолога Александра Каганского 12:42
В ВОЗ обсудят ситуацию с "британским" штаммом коронавируса 12:41
Сенатор: Вводить отдельную статью за "травлю в Сети" нецелесообразно 12:40
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство 12:15
"Союзмультфильм" продал "Простоквашино" китайцам 12:14
В Германии запретят использовать в выпечке древесную муку 12:13
Лукашенко подтвердил, что население страны будет обеспечено вакциной 12:10
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 12:07
В Колумбии не будут вакцинировать нелегалов 11:57
В Крыму оценили идею украинского политолога устроить "Перл-Харбор" для РФ 11:48
Сенатор оценил идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты 11:46
Сони заснули до весны в Московском зоопарке 11:43
В авариях с сигвеями и электросамокатами за 9 месяцев погибли 4 человека 11:31
Новогоднее обращение президента покажут в московском метро 11:23
По столице запустят десятки украшенных трамваев и электробусов 11:20
Минтранс предложил расширить субсидии автоперевозок туристов в Абхазию 11:17
Власти: Москвичей не штрафуют за посещение ресторанов после 23:00 11:13
В Подмосковье соседи устроили перестрелку из-за ссоры в чате 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 12:06
Рубрика: Власть

Отток населения из Омской области снизился на 20 процентов

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Несмотря на непростой год, омичи заметно реже стали покидать регион. Число районов, демонстрирующих демографический рост, увеличилось в 4,5 раза. А власти намерены пролонгировать имеющиеся социальные льготы и добавить новые. Об этом на пресс-конференции сообщил зампред правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.
Владимир Куприянов: Число районов, демонстрирующих демографический рост, увеличилось в 4,5 раза. Фото: Сергей Мельников Владимир Куприянов: Число районов, демонстрирующих демографический рост, увеличилось в 4,5 раза. Фото: Сергей Мельников
Владимир Куприянов: Число районов, демонстрирующих демографический рост, увеличилось в 4,5 раза. Фото: Сергей Мельников

По словам министра, в 2020 году финансирование национального проекта "Демография" увеличили почти в 2 раза - до 4,8 миллиардов рублей.

Одна из приоритетных задач - повышение рождаемости.

Фото: Сергей Мельников
В Омской области создадут особую экономическую зону "Авангард"

- Несмотря на пандемию, в этом году в Омской области наметилась положительная тенденция к замедлению темпа снижения рождаемости. Сейчас этот показатель составляет 6-7 процентов, в прошлом году было почти 11 процентов, - сообщил Владимир Куприянов. - Если в 2018 году демографический рост демонстрировали только два района Омской области, то теперь их уже в девять. За последнее десятилетие в регионе вдвое выросло число многодетных семей. Сейчас их уже более 30 тысяч, а число ребятишек, которые там порастают, превысило 100 тысяч.

Региональные власти оказывают социальную поддержку населению в трех направлениях нацпроекта. Одна из самых масштабных мер - ежемесячные выплаты семьям с детьми. При рождении первенца родители поучают 10 437 рублей, при рождении третьих и последующих детей - 10 870 рублей.

Десять победителей омского конкурса "Семья года-2020" получили по 100 тысяч рублей. Фото: Евгений Кармаев

Число таких семей будет расти, так как в этом году изменился критерий нуждаемости (с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума). А в связи с пандемией, значительно упрощен порядок продления выплаты. Сейчас ее продляют автоматически, - поясняет министр.

Что касается выплаты при рождении третьего и последующих детей, в этом году также произошли изменения.

- Губернатор Омской области Александр Бурков своим указом расширил категорию получателей, - поясняет министр. - Теперь многодетным семьям положены выплаты на третьего и каждого последующего ребенка. Ранее этим правом омские родители могли воспользоваться один раз. По сравнению с 2019 годом число заявителей увеличилось на 4,3 тысячи человек. Сегодня выплату получают почти 12 тысяч омских семей. Цена вопроса - 1,5 миллиарда рублей.

В 2021 году в Омской области стартует процесс модернизации службы занятости. Теперь все центры будут действовать в рамках единых требований, в основе которых ляжет индивидуальный подход к соискателям, внедрение систем информатизации и автоматизации, контроля и оценки качества, а также мотивации сотрудников. На эти цели в рамках национального проекта "Демография" выделено 20 миллионов рублей.

Владимир Куприянов признался, что пандемия внесла коррективы в ход реализации нацпроекта. В ее разгар пришлось приостановить деятельность мобильных сельских бригад. Однако машины задействовали в доставке малоимущим продуктовых наборов "Доброе дело", которые были приобретены по распоряжению губернатора. Такую помощь получили 116 тысяч человек. Сейчас 34 автомобиля задействованы в доставке в село участковых врачей.

На три месяца пришлось приостановить и ориентированные на практику образовательные программы Службы занятости. Но сейчас процесс возобновлен. Курсы повышения квалификации и переобучения совмещают очный и дистанционный режимы переобучения. Только за последние две недели очередь на биржу труда сократилась на 10 процентов.

Свою лепту в процесс внесли новые направления нацпроекта - содействие занятости женщин с маленькими детьми и "Старшее поколение". В 2020 году к обучению приступили 134 матери, получившие знания и работу в сфере экономики и менеджмента, физкультуры и спорта, медицины и эпидемиологии. Востребованную на рынке профессию смогли приобрести и 566 омичей старше 50 лет. Вложения федеральной и региональной казны в эти сферы составил 24 миллиона рублей.

Кстати
Строительство в Омске психоневрологического интерната идет с опережением графика. Фото: Евгений Кармаев

Весной 2020 года в Омске в рамках проекта "Демография" откроют современный психоневрологический интернат на сто коек. Работу здесь получат 65 омичей. Сейчас готовность объекта составляет 70 процентов.

- Строительство идет по графику, даже с опережением, - сообщил Владимир Куприянов. - Установлены окна и наружные двери, запущено теплоснабжение. Начат монтаж лифтов, приобретено технологическое и холодильное оборудование. Завершено благоустройство территории, высажено 49 елей, смонтирован фонтан.

В интернате предусмотрен спортивный, тренажерный, хореографический залы, а также актовый зал на 150 мест. Плюс библиотека, кинокомнаты, столовая-кафе. Федеральный и региональный бюджеты выделили на стройку более 560 миллионов рублей.

Тем временем

Родители почти 180 тысяч юных омичей до семи лет к Новому году получат выплаты в общем объеме 900 миллионов рублей. По данным Омского отделения Пенсионного фонда РФ, выплата на каждого ребенка составит пять тысяч рублей. О таком подарке президент страны сообщил в рамках большой пресс-конференции 17 декабря. И выплаты уже начали поступать.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

Главное сегодня

Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов
Принят закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб
В ВОЗ прокомментировали "британскую" мутацию коронавируса
США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие