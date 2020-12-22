Тува усилила борьбу с контрафактным алкоголем

В предновогодние дни пост работает с повышенной нагрузкой - ведь по этой дороге в республику везут алкогольный суррогат.
Как подчеркнул глава Тувы Шолбан Кара-оол, обеспечение поста горючим должно быть бесперебойным. Именно пост в местечке Ак в последние годы стал надежным заслоном от поставщиков контрафактного алкоголя, стремящихся сбыть нелегальный товар в Туве. Пост на базе автомобиля "Урал" был приобретен на средства республиканского бюджета в 2017 году, и за это время с его помощью на границе с Хакасией было изъято более 25 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.
Работу поста обеспечивает администрация Ак-Довурака. Глава Тувы потребовал не допускать ослабления деятельности передвижного пункта в полиции, особенно в предпраздничное время, когда бутлегеры особенно активны.