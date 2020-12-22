В Иркутской области три человека погибли при пожарах

Два человека - мать и дочь - погибли накануне в селе Бадагуй Баяндаевского района. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, ночью в селе загорелся дом на две семьи. Пожар заметил сосед, вызвал МЧС, но попасть в загоревшуюся квартиру не смог из-за сильного дыма.

На момент прибытия пожарных полдома были охвачены огнем. Вскоре рухнула крыша. Под ее обломками уже утром спасатели нашли останки двух погибших женщин - хозяйки жилища 57 лет и ее 36-летней дочери-инвалида.

По всей вероятности, причиной пожара стал неисправный обогреватель - специалисты обнаружили в зоне очага возгорания обгоревший корпус прибора и фрагменты медных жил со следами аварийного режима работы.

Неисправная электропроводка стала причиной еще одного пожара, унесшего человеческую жизнь. На этот раз - рано утром в поселке Бохан. Там сгорел частный деревянный дом. В ходе тушения пожарные обнаружили водной из комнат на диване погибшая 59-летняя женщина.

Кстати, администрация поселка неоднократно предлагала установить в жилье средства раннего обнаружения пожара, но женщина отказывалась, ссылаясь на то, что она курит.