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22.12.2020 17:22
Рубрика: Экономика

В России открылся первый модернизированный центр занятости

Текст: Елена Манукиян
Первый модернизированный российский центр занятости открылся в Томске под новым федеральным брендом - Кадровый центр "Работа России", сообщили в АНО "Национальные приоритеты".
Фото: Архив Службы занятости населения Санкт-Петербурга
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В пресс-релизе организации отмечается, что он оборудован в соответствии с требованиями доступности для маломобильных граждан. Его единовременная пропускная способность составляет 250 человек. Помещения центра общей площадью более 2 тысячи квадратных метров разделены на тематические зоны, где организованы пространства для соискателей и работодателей. Так, выделены большие зоны для групповых работ и малые - для индивидуальной работы. Есть зоны - переговорные, для проведения вебинаров, а также специальная комната для присмотра за детьми. Более того в центре в онлайн формате запускается календарь событий, к которому получат доступ все жители города. С помощью него можно будет также регистрироваться на различные мероприятия - ярмарки вакансий от работодателей, тренинги, мастер-классы, получать рассылку-напоминания.

В Минтруде пояснили, что до конца 2023 года модернизируют все российские центры занятости. Это предусмотрено новым федеральным проектом в составе нацпроекта "Демография" - "Содействие занятости". Так, центры занятости перепрофилируют в государственные кадровые агентства и переведут на новый стандарт обслуживания граждан. Планируется их полное переоснащение, а также переобучение всех сотрудников - 4 тысячи человек в 2021 году и по 6 тысяч человек ежегодно в период с 2022 по 2024 год.

Благодаря внедрению единой цифровой платформы максимальное количество услуг центры занятости будут предоставлять в электронном формате. Планируется, что в 2021 году их модернизируют в 61 регионе, в 2022 году в новом качестве они заработают уже в 73 регионах, а в 2023 году появятся по всей России.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Национальные проекты 2019-2024

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