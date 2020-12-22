В Томской области увеличили минимальный размер оплаты труда

Новости

Сенатор оценил идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты 11:46
Сони заснули до весны в Московском зоопарке 11:43
В Челябинске прокуратура назвала причины срыва сроков сдачи набережной 11:40
В авариях с сигвеями и электросамокатами за 9 месяцев погибли 4 человека 11:31
Новогоднее обращение президента покажут в московском метро 11:23
По столице запустят десятки украшенных трамваев и электробусов 11:20
Минтранс предложил расширить субсидии автоперевозок туристов в Абхазию 11:17
Власти: Москвичей не штрафуют за посещение ресторанов после 23:00 11:13
В Подмосковье соседи устроили перестрелку из-за ссоры в чате 11:10
"Отель "У погибшего альпиниста" Стругацких получит новую экранизацию 11:04
Apple Car выйдет в 2024 году 10:45
Умер один из создателей "Чужих" и "Баек из склепа" Дэвид Гайлер 10:44
11 новогодних туров по Москве и Подмосковью появились на платформе RussPass 10:42
Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неуважении 10:16
Госдума почтила минутой молчания память депутата Шурчанова 10:12
Мишустин назначил нового главу Корпорации МСП 10:09
Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов 10:04
В Оренбуржье два человека пострадали при взрыве газа 09:59
Более 20 тысяч предпринимателей прошли обучение в "Онлайн-академии МБМ" 09:57
Гастроэнтеролог назвала неожиданную опасность яблок для здоровья 09:52
Роскомнадзор признал YouTube лидером по фейкам в 2020 году 09:41
Оперштаб: Еще 5003 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Начальник штаба ВМС Японии заразился коронавирусом 09:04
Глава Екатеринбурга покинул свой пост 09:04
Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко выпускают новогодний фильм-игру 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 10:59
Рубрика: Власть

В Томской области увеличили минимальный размер оплаты труда

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил для региона минимальный размер оплаты труда на 2021 год. Он увеличится и с 1 января будущего года составит 12 тысяч 792 рубля.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

- Это не средняя зарплата, а обязательный минимум, к которому руководители всех - и бюджетных, и коммерческих - организаций добавят все положенные по закону доплаты. А именно: районные коэффициенты и северные надбавки, оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и праздничные дни, - подчеркнул глава региона.

Таким образом, в новом году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с надбавками для Томска составит 16 тысяч 630 рублей, Стрежевого - 28 тысяч 142 рубля.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Томский губернатор обсудил в Доме правительства цифровизацию региона

Это предусмотрено соглашением, которое губернатор Сергей Жвачкин подписал с Федерацией профсоюзных организаций (ФПО) Томской области и объединениями работодателей.

Согласно документу администрация Томской области обязуется осуществлять контроль за выполнением соглашения, работодатели - обеспечивать выплату месячной заработной платы работникам в размере не ниже МРОТ, профсоюзы - инициировать включение в коллективные договоры и соглашения положений об выплате месячной заработной платы не ниже МРОТ. Также профсоюзы обязуются организовывать общественный контроль за выполнением настоящего соглашения.

Подписание соглашения состоялось в первом в регионе кадровом центре "Работа России", который в Томске открыл губернатор Сергей Жвачкин.

Минимальный размер оплаты труда в регионе на 2020 год установлен в размере 12 тысяч 130 рублей. Вместе с надбавками минимальный размер оплаты труда в Томске составляет 15 тысяч 768 рублей, в Стрежевом - 26 тысяч 686 рублей.

Справка "РГ"

Подписи под документом также поставили председатель областной ФПО Петр Брекотнин, президент Томской ассоциации пищевиков Артем Багреев, президент Союза строителей Томской области Сергей Звонарев, председатель Союза томских лесопромышленников и лесоэкспортеров Антон Начкебия, глава Межотраслевого производственного объединения работодателей Томской области Кирилл Новожилов, руководитель регионального объединения работодателей агропромышленного комплекса Геннадий Сергеенко, президент Томской торгово-промышленной палаты Максим Костарев.

 МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томская область

Главное сегодня

Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов
США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России
Курс евро превысил 92 рубля
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем
COVID-19 добрался до Антарктиды
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие