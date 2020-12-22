В Томской области увеличили минимальный размер оплаты труда

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил для региона минимальный размер оплаты труда на 2021 год. Он увеличится и с 1 января будущего года составит 12 тысяч 792 рубля.

- Это не средняя зарплата, а обязательный минимум, к которому руководители всех - и бюджетных, и коммерческих - организаций добавят все положенные по закону доплаты. А именно: районные коэффициенты и северные надбавки, оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и праздничные дни, - подчеркнул глава региона.

Таким образом, в новом году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с надбавками для Томска составит 16 тысяч 630 рублей, Стрежевого - 28 тысяч 142 рубля.

Это предусмотрено соглашением, которое губернатор Сергей Жвачкин подписал с Федерацией профсоюзных организаций (ФПО) Томской области и объединениями работодателей.

Согласно документу администрация Томской области обязуется осуществлять контроль за выполнением соглашения, работодатели - обеспечивать выплату месячной заработной платы работникам в размере не ниже МРОТ, профсоюзы - инициировать включение в коллективные договоры и соглашения положений об выплате месячной заработной платы не ниже МРОТ. Также профсоюзы обязуются организовывать общественный контроль за выполнением настоящего соглашения.

Подписание соглашения состоялось в первом в регионе кадровом центре "Работа России", который в Томске открыл губернатор Сергей Жвачкин.

Минимальный размер оплаты труда в регионе на 2020 год установлен в размере 12 тысяч 130 рублей. Вместе с надбавками минимальный размер оплаты труда в Томске составляет 15 тысяч 768 рублей, в Стрежевом - 26 тысяч 686 рублей.

Справка "РГ"

Подписи под документом также поставили председатель областной ФПО Петр Брекотнин, президент Томской ассоциации пищевиков Артем Багреев, президент Союза строителей Томской области Сергей Звонарев, председатель Союза томских лесопромышленников и лесоэкспортеров Антон Начкебия, глава Межотраслевого производственного объединения работодателей Томской области Кирилл Новожилов, руководитель регионального объединения работодателей агропромышленного комплекса Геннадий Сергеенко, президент Томской торгово-промышленной палаты Максим Костарев.

МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.