В Туве увеличилось число чабанских стоянок и поголовье скота

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о значительном росте поголовья скота в хозяйствах республики.

По его словам, поголовье в целом увеличилось на семь процентов по сравнению с прошлым годом. При этом крупного рогатого скота стало больше на 39,9 тысячи голов, овец и коз - на 240,9 тысячи, лошадей - на 14 тысяч.

В Туве в данный момент 3310 чабанских стоянок, из них 176 новых, организованных в нынешнем году. В ближайшее время сотрудники минсельхоза республики по поручению Шолбана Кара-оола проверят каждую из чабанских стоянок. Они выяснят, сколько человек, в том числе детей и стариков, будут зимовать на стоянках, достаточны ли запасы кормов для скота.

- Хотя в целом по республике кормов заготовлено больше, чем в прошлом году, нам надо знать ситуацию в каждом хозяйстве, - считает глава Тувы.

По результатам проверок минсельхоза станет ясно, каким хозяйствам в первую очередь потребуется помощь, если зима окажется снежной и лошади не смогут самостоятельно добывать корм.

Особое внимание, подчеркнул Шолбан Кара-оол, необходимо уделить труднодоступным стойбищам, которых в республике более 700.