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22.12.2020 10:45
Рубрика: Власть

Власти рекомендовали предприятиям Кузбасса сделать 31 декабря выходным

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Власти Кемеровской области выступили с рекомендацией к предприятиям региона объявить последний день уходящего года выходным для своих рабочих.

Фото: iStock
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем

Как передает РИА Новости, такую инициативу озвучил губернатор Сергей Цивилев.

- Мы рекомендуем всем предприятиям принять решение о том, чтобы 31 декабря стал днем выходным. И можно заменить 31 декабря скажем, на 26 декабря, это суббота, сделать ее рабочей. Мы рекомендуем это всем на территории Кузбасса, - отметил глава региона.

При этом чиновники и сотрудники государственных органов Кузбасса, по словам губернатора, пока не освобождены от работы в последний день года. Однако такое решение может быть принято федеральным правительством.

"Мы с удовольствием к этому решению присоединимся", - добавил Сергей Цивилев.


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