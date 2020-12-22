Власти рекомендовали предприятиям Кузбасса сделать 31 декабря выходным

Власти Кемеровской области выступили с рекомендацией к предприятиям региона объявить последний день уходящего года выходным для своих рабочих.

Как передает РИА Новости, такую инициативу озвучил губернатор Сергей Цивилев.

- Мы рекомендуем всем предприятиям принять решение о том, чтобы 31 декабря стал днем выходным. И можно заменить 31 декабря скажем, на 26 декабря, это суббота, сделать ее рабочей. Мы рекомендуем это всем на территории Кузбасса, - отметил глава региона.

При этом чиновники и сотрудники государственных органов Кузбасса, по словам губернатора, пока не освобождены от работы в последний день года. Однако такое решение может быть принято федеральным правительством.

"Мы с удовольствием к этому решению присоединимся", - добавил Сергей Цивилев.