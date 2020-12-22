Об этом во время итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Иркутской области Игорь. До 31 декабря планируется достроить 86 домов. Восемь из них - многоквартирные на 496 квартир, 54 - индивидуальные, 24 - дуплексы (дом на два хозяина) на 48 семей. Работы идут в круглосуточном режиме. Ранее были сданы пять многоквартирных домов на 116 квартир и 74 индивидуальных дома.

- Президент поставил передо мной задачу по восстановлению жизни в пострадавших районах. Решать ее приходилось в не самых простых условиях, тут было все: и саботаж, и "итальянская забастовка", и недобросовестные подрядчики. И все это - на фоне пандемии. Для нас было очень важным не останавливать работы ни на день. И мы это сделали. Большинство задач, поставленных по пострадавшим районам, выполнены, - сказал Игорь Кобзев.

Пострадавшим от наводнения было выдано 7670 свидетельств на право приобретения жилья, на данный момент из них не реализовано три таких документа. С помощью свидетельств люди приобретали вторичное жилье, либо заключали договоры на строительство новых квартир и домов.

Напомним, что ход работ в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области обсуждался в ноябре во время совещания под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина.

- Иркутской области необходимо освоить средства до конца года. Нужно каждый день контролировать ситуацию, чтобы подрядчики выполнили максимальный объем работы и внести авансы для продолжения работ в январе. По социальным объектам срок окончания строительства - в 2022 году, их можно построить быстрее. Там, где возможно, прошу обеспечить круглосуточный режим работы, - сказал Ирек Файзуллин.

- Решение о выделении дополнительных средств было принято в сентябре, контракты заключены в октябре. У нас уже началась зима, в Тулуне -18-20 градусов. Это проблемный вопрос. Тем не менее, мы прикладываем все усилия для строительства и не сбавляем темпы. У нас есть обязательства перед жителями и правительством Российской Федерации и мы должны их выполнить, - отмечал Игорь Кобзев.

Идут работы на шести социальных объектах, средства на которые были выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации. Это детский сад на 140 мест и школа на 250 учеников в Тулуне, физкультурно-оздоровительный комплекс "Труд" в Нижнеудинске, школа-сад на 128 мест и культурно-досуговый центр в деревне Евдокимова Тулунского района и детский сад на 140 мест в рабочем поселке Октябрьский Чунского района

Глава региона рассказал, что схема строительства индивидуальных жилых домов по трехсторонним договорам, заключенным между пострадавшими гражданами, строительной компанией и службой заказчика Иркутской области, оказалась неэффективной. К работам были привлечены компании, не имеющие оборотных средств. Они получили аванс в размере 50 процентов от суммы строительства, но не имели средств для достройки домов. К работе была привлечена Военно-строительная компания, суммы выплат застройщикам была увеличена до 90 процентов, перезаключен ряд трехсторонние договоры. Игорь Кобзев сообщил, что проблемные дома будут достроены к 1 мая 2021 года.Восстановление социальных объектов идёт по графику, утверждённому постановлением Правительства Российской Федерации. Выполнены работы по 133 социальным объектам. На 46 объектах идут строительно-монтажные работы. По 29 объектам планируется начать работы в 2021 году. По остальным идёт разработка проектной документации.

Надо отметить, что в сфере внимания властей региона не только строительство жилья для пострадавших от наводнения в Тулуне. За десять месяцев в регионе построено 681,8 тысяч квадратных метров жилья. Об этом, ссылаясь на данные Иркутскстата, сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

415,3 тысяч квадратных метров или 61 процент от общих показателей построили индивидуальные застройщики. 39 процентов жилья сдали строительные организации. Они ввели в эксплуатацию 266,5 тысяч квадратных метров. Также учитывается возведение жилья в садоводствах. За десять месяцев этого года в регионе введено 11,9 тысяч квадратных метров такого жилья.

Всего в этом году планируется сдать в эксплуатацию 1,06 миллиона квадратных метров жилья. Максим Лобанов отметил, что на некоторых объектах есть задержки выполнения сроков работ. Они связаны с распространением коронавирусной инфекции. Из-за введенных ограничений нельзя приглашать специалистов из других стран. Обычно они проводили отделочные работы. Тем не менее, за два месяца в регионе планируется сдать в эксплуатацию еще 386,3 тысячи квадратных метров жилья. В 2019 году в регионе было сдано 1,02 миллиона квадратных метров жилья.

В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области идет строительство 11 дамб и объектов инженерной защиты. В поселках Бирюса, Шелехово, Шиткино и Соляная Тайшетского района работы идут в соответствии с графиком. В Нижнеудинске произошло отставание. Его причина - нехватка материалов в карьере. Сейчас этот вопрос решен. Ускорение работ произойдет и в Тулуне. Строительство там идет круглосуточно.Игорь Кобзев сообщил, что изначально завершить работы планировалось в 2023 году. Со строительными компаниями достигнуты договоренности об ускорении работ. Сдать все объекты в эксплуатацию планируется в конце 2021 года.

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"