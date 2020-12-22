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22.12.2020 12:37

Более трех тысяч человек прошли повышение квалификации в СКФУ

Более трех тысяч человек прошли повышение квалификации в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) в рамках федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование". Курсы завершены.
Фото: Пресс-служба СКФУ Фото: Пресс-служба СКФУ
Фото: Пресс-служба СКФУ

Обучение проходило дистанционно и было доступно для всех жителей России. Новые знания в области цифровой экономики получили слушатели из 42 субъектов страны, в том числе из трех, нуждающихся в ускоренном развитии, - Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл. Преподаватели СКФУ научили их новым производственным технологиям в электроэнергетике, познакомили с обработкой данных с использованием цифровых технологий. Предприниматели освоили курс, помогающий вести учет и аналитику в собственном бизнесе. Всем желающим также был предложен курс по кибербезопасности. Всего реализовано шесть образовательных программ. Курсы были достаточно интенсивными - каждый включал более семидесяти часов.

- Интерес слушателей к новым знаниям, помогающим работать в условиях цифровой экономики, очень высок, - говорит ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. - Актуальность повышения квалификации в данной области не вызывает сомнений, поэтому наш университет продолжит наращивать деятельность по обучению граждан компетенциям, востребованным в новых цифровых реалиях.

Особенностью проекта является направленность на формирование у населения культуры непрерывного профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для "запуска" потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом

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