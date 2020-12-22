Как женщины-предприниматели смогли сохранить свое дело в пандемию

Пандемия коронавируса заставила многих предпринимателей закрыть или приостановить работу компаний, причем даже крепко стоящих на ногах и существовавших немало лет. Что уж говорить о социально ориентированном бизнесе, основанном представительницами, казалось бы, слабого пола? Однако, как выяснил корреспондент "РГ", женщины-предприниматели оказываются порой куда более хваткими, чем их коллеги-мужчины, и способны в опасной ситуации творить чудеса.

Часть ограничений в регионе сохраняется до сих пор, и малый бизнес, даже тот, что пандемию пережил, по-прежнему испытывает серьезные трудности, поскольку неизвестно, чего ждать в ближайшее время. Юлия Тюменева в октябре прошлого года открыла самый большой развлекательный центр в Ставрополе "Фэмили парк". На площади 1600 квадратных метров расположились две игровые зоны для детей разных возрастов и семейное кафе с большой сценой для праздников и театральных представлений.

- У нас бизнес социально ориентированный, стараемся заниматься благотворительностью. Заключили соглашение с центром реабилитации и развития детей "Мама, я смогу" и для них регулярно устраивали праздники, - рассказала корреспонденту "РГ" Юлия Тюменева. - Несколько месяцев ушло на раскачку, потратили деньги на рекламу, чтобы нас узнали. В итоге только пару месяцев в начале 2020 года поработали в нормальном режиме, а в конце февраля поняли, что нужно готовиться к временному закрытию. Сначала думали, что ограничения продлятся пару месяцев и в конце мая сможем уже проводить праздники для детей, но все оказалось гораздо сложнее.

Центр попал в число предприятий, работающих в наиболее пострадавших отраслях, и получил господдержку. Сначала из бюджета выделили 12 130 рублей на каждого сотрудника (на оплату труда), затем субсидию на закупку средств дезинфекции.

- Нам одобрили кредит под ноль процентов, потом еще один - под два процента на возобновление деятельности, его гасит государство, если организация не увольняет сотрудников. Потом с шести процентов до одного снизили налог с доходов - это региональная мера, она была принята в первом квартале 2020 года, во втором квартале нас освободили от уплаты налогов. Все это очень помогло, но, естественно, не перекрыло расходов, - говорит Тюменева.

По словам предпринимательницы, еще до закрытия центра она начала договариваться с арендодателем о снижении платы. Владелец помещения пошел навстречу и уменьшил ее на 90 процентов, однако остались коммунальные платежи. Расходы, тем не менее, удалось сократить максимально - зарплату выплачивали за счет субсидий, налоги почти обнулились, арендная плата значительно сократилась. Юлия сохранила работников и помещение, но пока неясно, что делать дальше, ведь массовые мероприятия все еще под запретом.

- Как только разрешили открыть кафе, мы построили летнюю площадку. Сейчас стараемся держаться на плаву, действуем по ситуации, соблюдаем все требования Роспотребнадзора, - добавила Тюменева.

Бизнес Ксении Красниковой из Ставрополя в какой-то момент все же оказался на грани закрытия. Но она сумела выплыть, причем едва ли не в буквальном смысле. Красникова - руководитель сети аквацентров "Флиппер", где обучают плаванию детей от полутора месяцев. Начинала свое дело шесть лет назад. Ксению вдохновило рождение собственного малыша. Сетью ее компания стала только в начале января, когда открылся второй аквацентр на юго-западе города, однако уже через три месяца пришлось закрыть оба.

- Ситуация была очень сложная. Мы долго шли к созданию второго центра. Обязательств после этого стало больше, число сотрудников выросло. Сейчас их около 20, плюс три человека находятся в декрете. Но мы смогли в период пандемии сохранить весь штат. Понятно, что сотрудникам, которые работают непосредственно с детьми, особо и уходить было некуда, ведь аналогичные организации в городе тоже закрылись, но даже административный персонал мы сумели оставить, - говорит Красникова.

Ксения дважды получала субсидию на выплату жалованья работникам, ей также удалось договориться об обнулении арендной платы на время простоя. При этом остались расходы на охрану и коммунальные платежи. Воду из бассейнов пришлось слить.

- Были страшные мысли, что это конец. Работу бассейнов после спуска воды возобновить довольно проблематично и дорого. Но нам удалось это сделать. Когда разрешили возобновить деятельность, для многих оказалось проблемой проводить постоянные санобработки, а для нас в этом ничего нового не было. Мы работаем с детьми, поэтому у нас проходит постоянная дезинфекция, санитарная безопасность на высоком уровне. Пришлось, конечно, ограничить количество посетителей, соблюдать социальную дистанцию. У нас занимается много детей-инвалидов, которым плавание необходимо. Не могу сказать, что все вернулось в прежнее русло, но ситуация хотя бы стабилизировалась. Мы можем уже строить планы на месяц вперед, - улыбается Ксения.

Кстати, Красникова - амбассадор национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Она получила субсидию на компенсацию части затрат. С помощью этих средств удалось достроить третью чашу в одном из аквацентров.

Еще одним социальным сектором, на который сильно повлиял локдаун, стало дошкольное образование - пострадали частные детские сады, развивающие кружки. Как рассказала корреспонденту "РГ" председатель комитета по социальному предпринимательству Ставропольского краевого отделения "Опоры России" Оксана Романенко, в регионе дополнительное образование для дошкольников начало уходить в подполье.

- Крупные организации допобразования, где работают с ребятами старшего возраста, могут перейти на дистанционный формат, но при работе с дошкольниками это невозможно. Маленький ребенок не усидит перед монитором, - поясняет Романенко.

С 2008 года она руководит частным детским садом "Ступени роста" в городе Михайловске, являясь индивидуальным предпринимателем. Помимо детсада в образовательный комплекс входит развивающий центр, где готовят к ЕГЭ и ОГЭ, проводят занятия с репетиторами. Для малышей от двух лет есть развивающие группы. Всего комплекс посещает больше 300 детей от 1,5 года до 17 лет.

- Детский сад не закрывался, мы работали в режиме дежурных групп. Нас отнесли к особо пострадавшему бизнесу, ведь многих воспитанников родители перестали приводить, был период, когда к нам приходило десять ребят. Удержаться на плаву удалось благодаря субсидиям на выплату жалованья сотрудникам, так как мы не сократили ни одного человека. Вырулили, выжили и даже развиваться умудряемся. Сейчас ситуация улучшилась, дети стабильно ходят, все уже привыкли к новым условиям. Несмотря на рост цен во всех сферах, мы не можем поднять стоимость посещения, потому что родители в такой экономической ситуации просто не готовы платить больше. Зарплаты у людей не увеличиваются, поэтому мы оставили ежемесячную плату - 10 тысяч рублей, которая не повышалась уже несколько лет, хотя питание стало дороже и коммунальные платежи выросли, - объяснила Романенко.

Она добавила, что многие частные детские сады в крае были вынуждены сократить количество филиалов или закрыться вовсе. Но речь идет только о тех, что не имели лицензии на этот вид деятельности, а значит, не смогли получить субсидии.

Проблемой коммерческого допобразования в регионе Романенко считает отсутствие на Ставрополье государственно-частного партнерства в сфере дошкольного воспитания. Сейчас оно развивается в 62 регионах России. Родители в этих субъектах могут выбрать для своего ребенка частный или государственный детский сад, а бюджет возместит им расходы. Но в крае такого механизма до сих пор нет.