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22.12.2020 22:45
Рубрика: Общество

Тянет на уроки

В десятках сельских школ проводится капремонт
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул) , Михаил Сухарев (Нальчик) , Татьяна Ткачева (Тамбов) , Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Более 80 лет не знала капитального ремонта школа села Сампур Тамбовской области, но благодаря национальному проекту "Образование" теперь ее просто не узнать: сейчас она выглядит гораздо "моложе" своих лет, а в ее кабинетах появилось самое современное оборудование. И подобную картину можно видеть по всей стране - в рамках нацпроекта капремонт проводится в десятках сельских школ.

Капремонт впервые проведен и в истории школы N 10 города Майский в Кабардино-Балкарии. В последние годы число ее учеников значительно возросло, и в тесных классах ребятам приходилось сидеть даже по трое за одной партой. Но теперь об этой проблеме в учебном заведении уже забыли - после ремонта увеличены и площадь кабинетов, и число посадочных мест.

Фото: Городская Дума города Калуги
В Калуге оценили капремонт школы № 3

А в селе Чарышское Алтайского края капитальный ремонт средней школы близится к завершению. Подрядчик обещает сдать объект в срок - к 31 декабря. А значит, после зимних каникул более 340 чарышских школьников сядут за парты в обновленном здании.

Наконец, 1 января после капремонта откроется школа N 5 в городе Каменск-Уральский. Учащихся приятно удивит закупленное для нее новейшее оборудование, а с нового года в школе начнут работать кабинеты логопеда и психолога, а также сенсорная комната.

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