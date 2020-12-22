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22.12.2020 12:46
Рубрика: Власть

В Ингушетии 31 декабря будет выходным днем

Текст: Роман Мерзляков

Президент Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря нерабочим днем.

Фото: iStock
Власти рекомендовали предприятиям Кузбасса сделать 31 декабря выходным

В документе говорится, что последний день года будет выходным для госслужащих в правительстве республики и администрации президента Ингушетии. Руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления рекомендовано также освободить своих сотрудников при учете мнения профкомов.

Кроме того, начальникам организаций всех форм собственности предложили рассмотреть возможность предоставить работникам дополнительный выходной день.

Ранее ряд других регионов России сделали 31 декабря нерабочим.


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