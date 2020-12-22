Хвостохранилище Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината (ТВМК) планируют рекультивировать в 2021 году. Поможет этому участие республики в нацпроекте "Чистая страна". Территорию рядом с административным центром Эльбрусского района планируется привести в порядок прежде, чем на местном месторождении вольфрама будет открыто новое производство.

Благодаря национальному проекту в Кабардино-Балкарии уже рекультивировали более 20 гектаров свалок в Баксане, Терском и Майском районах. "Наша республика активно участвует в нацпроекте, в планах на 2021 год - рекультивация сухого пляжа хвостохранилища ТВМК, а также экологическая реабилитация участка в Тырныаузе, загрязненного из-за несанкционированного размещения отходов", - отметил глава региона Казбек Коков.

Хвостохранилище находится на берегах рек Гижгит и Баксан в Эльбрусском районе на высоте 1200 метров. Его объекты в аварийном состоянии, при этом территория считается сейсмоопасной. Сейчас здесь накоплено около 25 миллионов тонн отходов, содержащих десятки разновидностей химических веществ.

Параллельно с рекультивацией весной 2021 года начнется строительство завода. Об этом руководителю республики сообщил гендиректор Эльбрусского горнорудного комбината (дочерняя компания "Ростеха") Игорь Ушаков. Уже приобретена лицензия на право пользования недрами, по международным стандартам разработано технико-экономическое обоснование с оценкой запасов месторождения, приобретены горнокапитальные выработки ГУП "ТВМК". Проект вышел на второй этап.

Залежи молибденита геологи обнаружили в Приэльбрусье еще в 1934 году, а в 1936-м нашли вольфрам. Тырныаузский комбинат начал работать в 1940-м, но во время Великой Отечественной войны его пришлось ликвидировать, чтобы ресурсы не достались наступающим немцам. Молибден используют для легирования сталей, а вольфрам - в качестве основы тяжелых сплавов для производства артиллерийских снарядов.

После войны завод восстановили, последовал бурный рост производства. К концу 1980-х Тырныаузский ГОК был одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в СССР, где ежегодно добывали и перерабатывали 6,6 миллиона тонн руды, выпускали 14 тысяч тонн концентратов. На предприятии трудилось шесть тысяч человек, население города насчитывало более 30 тысяч человек. Однако в 1990-е оборонные заказы начали стремительно сокращаться, а с ними и добыча. Постепенно корпуса пустели, а в начале двухтысячных комбинат обанкротился и пришел в запустение. За бесценок было распилено и вывезено на металлолом почти все карьерное оборудование.

В 2014 году власти страны приняли решение возобновить разработку месторождения. По разным оценкам, в районе Тырныауза сосредоточено от 20 до 70 процентов всех запасов вольфрама в России. Помимо "оборонки" потребителем этого металла является промышленный комплекс, а точнее отрасли, где требуются высокопрочные инструменты - станкостроение, машиностроение, горнодобывающая сфера. При изготовлении инструментов используется нанокристаллический карбид вольфрама.

В 2016-м была проведена оценка первоочередных запасов месторождения. Эльбрусский горнорудный комбинат получил лицензию на добычу вольфрамо-молибденовых руд до 2038 года. Как сообщили в компании, геологические запасы здесь составляют примерно 380 тысяч тонн оксида вольфрама и 70 тысяч тонн молибдена. На месте добычи существует комплекс горных выработок протяженностью 53 километра, его планируется использовать и дальше. Из шахт руду будут отвозить на новую обогатительную фабрику, рядом с ней построят корпус гидрометаллургического производства.

Все работы обещают вести с использованием передовых экологичных технологий. Отходы планируют закладывать обратно в рудник и уже существующий карьер. На основном производстве создадут около 800 рабочих мест.

По предварительной оценке, на восстановление рудника и возобновление производственного цикла потребуется более 27 миллиардов рублей. Проект возрождения ГОК на базе Тырныаузского месторождения включен в "Инвестиционный план первоочередных и перспективных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Северо-Кавказском федеральном округе на период до 2025 года".