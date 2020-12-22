В Ирафском районе Северной Осетии начали разрабатывать карьер для добычи редкого природного камня - диорита. Он используется при строительстве и отделке, а по своим характеристикам превосходит даже гранит. В России есть лишь несколько небольших месторождений диорита, и когда его обнаружили в горах Северной Осетии, это стало значимым событием для республики.

Карьер находится в нескольких километрах от селения Донифарс, запасы лицензионного участка составляют 1,7 миллиона кубометров. Из-за высокой плотности камня каждый его кубометр весит 2,8 тонны. Существует десятибалльная шкала относительной твердости минералов - шкала Мооса. Десятую (высшую) позицию в ней занимает алмаз. Ниже него, на девятой строчке, находится корунд - оксид алюминия. Его разновидность красного цве- та называют рубином, остальные - сапфирами. А на восьмой строчке расположился диорит, хотя он и не является драгоценным или полудрагоценным камнем.

- Когда мы обрабатываем диорит, то сверхпрочного алмазного сверла хватает только на то, чтобы просверлить четыре отверстия. Дальше оно стирается и приходит в полную негодность, - поясняет владелец компании, занимающейся разработкой карьера, Виктор Ваниев. - Даже гранит по сравнению с диоритом более ломкий. Отполированный камень очень красив, от него исходит легкое свечение. При этом он обладает высокой износостойкостью и низкой стираемостью. Из-за высокой плотности плита диорита площадью один квадратный метр и толщиной всего три сантиметра весит 85 килограммов. Помимо отделки его используют при производстве декоративных элементов.

В Древнем Египте из него делали скульптуры, выкладывали им внутренние помещения пирамиды. Не все древние каменные изделия дожили до наших дней, но изготовленные из диорита остались в первозданном виде, без единого скола. Именно на диоритовой стеле высечены знаменитые законы Хаммурапи - самый древний свод правил, известный человечеству и дошедший до нас сквозь тысячелетия.

Теперь этот удивительный камень добывают в Северной Осетии. По словам Виктора Ваниева, инвестиции в разработку карьера составят 250 миллионов рублей, компания намерена взять кредит.

- Мы только начали добычу. На месте работают 30-тонные экскаваторы, - рассказывает предприниматель. - Уже получили 240 кубометров породы. Наращиваем мощности, в скором времени планируем запустить алмазно-канатные станки для обработки камня. В штате у нас девять человек. К началу 2021 года хотим увеличить число сотрудников до 20. В дальнейшем их станет на порядок больше.

Обработанные плиты предполагается поставлять на предприятия Северной Осетии, Москвы и экспортировать в Грузию. Договоры уже заключены. Также есть намерение создать собственную мастерскую и вытачивать из диорита декоративные элементы, столы, стулья, кувшины, бюсты и поделки. После пуска специальной дробильной установки из обрезанных, неиспользуемых кусков будут делать щебень, который идет на создание тяжелого высокопрочного бетона и востребован в строительной отрасли.

Кстати, компания стала резидентом зоны приоритетного экономического развития (ЗПЭР), недавно сформированной в республике. Инвесторам здесь предоставляют значительные фискальные льготы. В частности, бизнесменов освобождают от уплаты единого сельскохозяйственного налога (сейчас его размер составляет в РСО - Алания шесть процентов). Налог на имущество организации снижают на 1,6-2,2 процента в зависимости от кадастровой стоимости этого имущества. Предприятия, использующие упрощенную систему налогообложения, будут платить один процент вместо шести или пять вместо 15 (если работают по схеме "доходы минус расходы"). Преференции есть и по транспортному налогу, который станут рассчитывать с учетом марки, модели автомобиля и мощности двигателя. В итоге, согласно оценкам самих бизнесменов, резиденты экономической зоны могут сэкономить до 20-25 процентов прибыли.

Кстати, по словам Виктора Ваниева, поначалу он не рассчитывал, что статус резидента ЗПЭР как-то поможет делу. Надеялся только на себя. Однако уже спустя месяц почувствовал эффект, поскольку смог хорошо сэкономить на налогах.