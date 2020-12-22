Жительница Ингушетии разработала рецепты шоколада без сахара

Мать троих детей Фатима Галаева из Ингушетии прославилась в республике и за ее пределами своими необычными шоколадными изделиями. Фигурки, некоторые высотой до полутора метров, она изготавливает собственными руками.

Фатима открыла собственное дело около шести лет назад - после того, как умер муж, ей пришлось самой обеспечивать семью. Помогли образование инженера-технолога пищевого производства и опыт работы на местной конфетной фабрике, которая к тому времени уже закрылась.

Чтобы отличаться от конкурентов, Фатима сделала ставку на натуральность своей продукции. Она разработала более 60 видов халяльного шоколада и конфет, а также придумала многочисленные рецепты выпечки без белого сахара.

- Вместо него использую так называемый дикий коричневый сахар, мед и другие натуральные ингредиенты, - рассказывает шоколадница.

Одну из главных составляющих при производстве шоколадных изделий - какао-бобы - Фатима получает из Венесуэлы, а экологически чистое молоко и сливки чаще всего берет у своей сестры, которая держит коров, или у других фермеров республики.

Кондитер утверждает, что при изготовлении продукции вообще не использует алкоголь - традиционные в кондитерском производстве ром и коньяк. По ее словам, есть множество вариантов замены спиртного в рецептурах сластей. Фатима добавляет в начинку орехи, фрукты, ягоды, финики и даже сыр.

Большое значение ингушский кондитер придает воде и специально покупает очищенную горную, в том числе для промывки сырья.

- Воду из-под крана вообще не использую, - говорит Галаева.

Еще один секрет шоколада от Фатимы - орехи она замачивает, а затем сушит перед тем, как добавить их в шоколад. Учитывая все эти нюансы, цена на продукцию ингушского кондитера, которая с недавних пор идет в продажу с ее логотипом на обертке (чтобы исключить подделки, так как ранее такие прецеденты были), выше среднерыночной. Она колеблется в диапазоне от 120 до 700 рублей за плитку - в зависимости от веса. Самая маленькая весит 50 граммов, а самая большая - около 300.

Есть у шоколадницы эксклюзивные изделия, которые не выставляются на прилавок. Например, для заказчика из Объединенных Арабских Эмиратов она сделала шоколадную скульптуру в виде башенного комплекса, еще для одного клиента изготовила сладких орлов. Но такие заказы редки.

Раньше Фатима Галаева изготавливала примерно 300 килограммов продукции в год, 2020-й стал исключением.

- Сейчас найти покупателей непросто, из-за ограничений, связанных с пандемией, доходы людей снизились, и они все больше предпочитают обычные кондитерские изделия, а не натуральные - признается мастерица.

Проблема еще и в том, что в ее кондитерской заканчивается запас какао-бобов - обычно Галаева закупает их на год вперед. Теперь же цены на сырье выросли, нужны оборотные средства, которых у нее нет. Зато всегда много интересных идей, их Фатиме подсказывают, в том числе дети.

- В семейном кругу мы обсуждаем все - и рецепты, и формы, и продвижение продукции. Дети - моя опора, - смеется Фатима и лелеет надежду, что когда-нибудь ее шоколад станет одним из брендов Ингушетии.